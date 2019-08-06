川普希望完成與巴西貿易協定　巴西外貿主席：美國有利可圖

▲美國總統川普表示將尋求與巴西的貿易協定。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國總統川普在上個月底時宣稱，有意要與巴西尋求貿易協定，並表示跟巴西總統波索納洛（ Jair Bolsonaro）友好的關係，可能幫助降低兩國之間的貿易障礙，但是目前尚未批露該協議的詳細條款。

根據外媒報導，美國與巴西去年有超過美金1000億（約台幣3兆）的商品流通，而自從1月親美派波索納洛上任後，兩國的關係又更進一步。川普告訴外媒，「巴西是一個重要的貿易夥伴，除了他們收取美國許多關稅之外，我們的關係非常良好。」

巴西經濟部副部長特洛伊歐（Marcos Troyjo）則表示，巴西對於降低兩國貿易的關稅壁壘與增加對基礎建設的投資有極大的野心。但他同時也表示，任何關於關稅的調整都要適用巴西在南方共同市場（Mercosur）的夥伴們，其中包含阿根廷、烏拉圭與巴拉圭。

巴西外貿協會主席卡斯楚（Jose Augusto de Castro）指出，美國之所以會想跟巴西完成協議，是因為巴西剛完成南方共同市場與歐盟的自由貿易協定（FTA）。自由貿易協定通過後，巴西的商品出口到歐盟將不用收取關稅，對美國來說，勢必要給予本國商品更多補貼才能具有競爭力。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross ）在出席位於聖保羅的會議時向外媒表示，「應該要努力去除美國與巴西貿易協定的障礙，不要不小心就影響南方共同市場與歐盟的貿易。」