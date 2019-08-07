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和婆婆鬧翻狂吵！衝動媽氣炸「抱10月大親生女兒」丟河中…下秒癱軟痛哭

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▲▼婆媳不和！媽抱10月大女兒丟河中。（圖／翻攝自微博）

▲婆媳長期不和！媽媽一氣之下便抱起10月大女兒丟入河中。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名38歲媽媽剛幫忙辦完公公的喪事，之後又因為家庭瑣事和婆婆大吵，一氣之下便將10個月大的親生女兒丟入河中。附近目擊民眾表示，女嬰就從10多公尺高的橋上掉到河裡去，媽媽還一度想跟著投河自盡，所幸附近居民見狀後一同趕來制止。目前警方仍在搜救女嬰的下落。

綜合陸媒報導，這起家庭悲劇發生在陝西省安康市，當地公安在3日早上11點47分接到民眾報案，聲稱有一位媽媽將一個年幼孩子丟到河裡，警方只好趕緊出動員警到現場幫忙。經過調查後發現，這名媽媽當天早上剛辦完公公的喪事準備回去自己的租屋處，沒想到過程中因為家庭瑣事，便和婆婆發生口角衝突。

▼不少網友都心疼媽媽。（圖／翻攝自微博）

▲▼婆媳不和！媽抱10月大女兒丟河中。（圖／翻攝自微博）

媽媽也透露，婆媳不和的問題一直存在著，她後來越想越氣，所以就憤怒地將10個月大女兒往河裡丟，並且想與親骨肉同歸於盡。警方指出，附近民眾目睹女嬰從吊橋上摔落的畫面，又見到媽媽失控想跳河，便趕緊跑上前制止。從畫面可見，媽媽為自己做的事情相當懊悔卻也於事無補，只能癱軟坐在地上痛哭。

報導指出，媽媽事後被警方拘捕，孩子的下落則還在搜索當中。網友看完痛心一幕後都留言指出，「婆媳不和外加產後憂鬱吧，我想」、「和婆婆吵架，把自己孩子扔河裡，這是什麼邏輯？」、「不是應該要過得更好嗎？怎麼吵得這樣狼狽」、「女嬰好無辜，莫名成為犧牲品」、「為人母的怎能如此狠心」、「怎麼這麼傻，讓婆婆得逞了」。

▼但也有人認為媽媽太衝動，反倒錯比較大。（圖／翻攝自微博）

▲▼婆媳不和！媽抱10月大女兒丟河中。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：婆婆,媽媽,婆媳不和,親生女兒

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