5歲兒家中奔跑...下秒滾燙排骨湯「頭頂灌下」！　媽「撒白糖急救」超後悔

▲媽媽在兒子的身上灑白糖，讓傷口更加惡化。（圖／翻攝自貴陽晚報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

貴州貴陽市一名5歲男童近日在家中奔跑時，不小心撞到端著熱湯的媽媽，下秒整鍋排骨湯直接倒在他身上。當時，男童的媽媽一時心急，突然想起一個能夠舒緩疼痛的民間療法，於是便拿起白糖撒在兒子身上，沒想到傷口卻越來越嚴重，讓她事後相當自責。

綜合陸媒報導，事發當天，媽媽正在廚房做午飯，隨後便準備將剛煮好的排骨湯端出去，不過，正當她一轉身時，兒子突然從背後衝出來，直接把手裡熱騰騰的湯給撞翻。據悉，一整鍋冒著熱氣的湯就這樣從男童的頭頂倒下，流到他的耳朵、脖子、手臂等部位，燙得他當場放聲哀號。

聽見兒子的哭喊聲，讓媽媽相當心急，就在這時，她腦中突然閃過老一輩流傳的坊間療法，聽說用白糖能舒緩燙傷，於是便趕緊找出家裡的白糖，半敷半撒地弄在兒子身上。2個小時後，男童的狀況並沒有緩解，反而出現皮膚發紅、掉皮等症狀，家人這才趕緊將他送醫。

▲男童頭部燒燙傷最為嚴重。

醫生看到這情況當場傻眼表示，白糖並不是無菌的，它會汙染傷口，而且糖分還會讓傷口脫水。事後，醫生在幫男童進行手術時發現，他除了頭部燙傷嚴重之外，身上的白糖和傷口也已經黏合在一起；事後，醫生用手術刀清理了將近1個小時才完全清理乾淨。據悉，目前男童已脫離危險，燙傷的傷口也漸漸緩解。