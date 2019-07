沒小孩禁玩迪士尼？狂媽PO文怨「兒子排隊暴哭」　網友嗆：我就是那賤人！

▲迪士尼樂園是很多人夢想去的遊樂圓。(圖/資料照)

記者林瑩真/綜合外電報導

迪士尼樂園應該是不少人夢想「一生必去一次」的聖地,然而一名媽媽在社群軟體上的PO文卻瞬間激怒許多人。她認為帶著小孩去迪士尼樂園已經夠累人了,偏偏還要排隊、顧慮他人,氣得直罵:「應該禁止沒有小孩的大人去迪士尼樂園!」

「迪士尼樂園是屬於家庭的主題樂園!」該名媽媽抱怨,她看見沒有小孩的情侶就會氣炸,因為他們根本不懂當媽媽買玩具、零食給小孩的幸福感,也不懂追著小孩跑有多累,甚至還要被誤會是糟糕的媽媽。

相對的,這些「幼稚的千禧年世代」卻在迪士尼樂園砸錢買垃圾,「當我看到一個穿著騷包短褲的賤人在買米奇捲餅,我兒子卻因為隊伍過長而心碎哭著放棄的時候,我真的想把這賤人手上的米奇捲餅搶過來,是妳害我兒子哭了!」

This is my new favorite wild mommy post. It’s me, the millennial slut who just goes to Disney World to make children cry pic.twitter.com/COokEiTdMm