沒小孩禁玩迪士尼？狂媽PO文怨「兒子排隊暴哭」　網友嗆：我就是那賤人！

▲迪士尼樂園是很多人夢想去的遊樂圓。（圖／資料照）

記者林瑩真／綜合外電報導

迪士尼樂園應該是不少人夢想「一生必去一次」的聖地，然而一名媽媽在社群軟體上的PO文卻瞬間激怒許多人。她認為帶著小孩去迪士尼樂園已經夠累人了，偏偏還要排隊、顧慮他人，氣得直罵：「應該禁止沒有小孩的大人去迪士尼樂園！」

「迪士尼樂園是屬於家庭的主題樂園！」該名媽媽抱怨，她看見沒有小孩的情侶就會氣炸，因為他們根本不懂當媽媽買玩具、零食給小孩的幸福感，也不懂追著小孩跑有多累，甚至還要被誤會是糟糕的媽媽。

相對的，這些「幼稚的千禧年世代」卻在迪士尼樂園砸錢買垃圾，「當我看到一個穿著騷包短褲的賤人在買米奇捲餅，我兒子卻因為隊伍過長而心碎哭著放棄的時候，我真的想把這賤人手上的米奇捲餅搶過來，是妳害我兒子哭了！」

This is my new favorite wild mommy post. It’s me, the millennial slut who just goes to Disney World to make children cry pic.twitter.com/COokEiTdMm — Jen Gen Con (@JenKatWrites) July 19, 2019

該名媽媽主張，迪士尼樂園是給小孩去的，所有沒有小孩的大人都不該去，有小孩的媽媽就不用排隊，「你們懂帶著累壞的孩子排3小時隊伍的感覺嗎？我他X的恨死沒有小孩的女人了！」PO文因為爭議過大，很快就在網路上瘋傳。

雖然該則PO文並非近期發生的事情，但最近又被網友翻出，並瘋傳到其他社群軟體。網友對此紛紛抱怨「迪士尼樂園是大家的夢想啊」、「我長大了但內心是個孩子」、「沒孩子的情侶仍然是家庭啊」、「我就是那個沒孩子還喜歡去迪士尼弄哭小孩的賤人」。