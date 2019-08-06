鐵齒哥騎辛亥隧道...「不信邪實測」光速抵萬芳　兄弟開門一愣：後座你朋友？

▲隧道氣氛詭譎，詭異傳說不脛而走！（示意圖／翻攝自Google Map）

網搜小組／劉維榛報導

台北辛亥隧道被網友封為「最陰路段」，加上一旁就是第二殯儀館，詭譎氣氛讓人不寒而慄！一名騎士曾半夜行經隧道，發現後座有身影，想實測阿飄是否有如傳聞中法力無邊，一路飆車到友人家裡，接著頭也不回衝到門內，友人納悶一問「剛剛跟在你後面的人，是你朋友嗎？」

一名男網友在臉書《靈異公社》透露，坊間流傳，深夜若騎進辛亥隧道裡，騎老半天仍騎不到出口，一看後照鏡，就會發現有陌生人坐在後座上，老掉牙的情節讓人聽到耳朵長繭，豈料，這一段都市傳說果真讓原PO的友人碰到了！

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原PO轉述，某日，友人在隧道騎行，發現後座有人後，死命狂催著油門，他不信邪心想「實在是不相信，阿飄的幻術有強到把機車定住不動的程度」，最後衝到出口後，仍感覺後方有物體，他腦袋靈光一閃，想起有朋友住在萬芳商圈，不動聲色改變目的地。

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▲友在隧道裡，騎了很久！（示意圖／翻攝自Google Map）

「把阿飄帶到朋友家比帶回家好！」硬著頭皮光速抵達後，他趕緊打電話叫朋友開門，下秒飛毛腿跑到門內，令人發毛的是，朋友好奇詢問，「剛剛一直跟在你後面的人是你朋友嗎？怎麼不一起招呼上來坐坐呢？」瞬間讓他起雞皮疙瘩。

背脊發涼的故事，也讓大批網友嚇破膽直呼，「好兄弟要跟好朋友分享，筆記」、「後來呢？後坐那個有跟你回家嗎？」、「哼～壞朋友!」、「鬼打牆，路邊撒個尿就好了，聽來的，我沒試過」。

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