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吃早餐一瞥！隔壁機車「超大支行車紀錄器」插屁股　網笑炸：自帶夜視功能

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲有騎士在機車上裝行車紀錄器。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人的交通工具是機車，為了避免在行車糾紛、車禍中有理說不清，機車行車紀錄器就成了騎士們的必備物品。一名男網友日前去吃早餐的時候，看到隔壁機車的行車紀錄器，差點把口中飲料噴出來，直呼「#這是我看過最大支的行車紀錄器」。照片讓其他人都笑噴，「突然想跟進」、「大砲等級的行車紀錄器。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，文中表示，「剛剛在吃早餐，突然看到隔壁的摩托車……」接著標註「#這是我看過最大支的行車紀錄器」，這一看還害他飲料差點噴出來。

請繼續往下閱讀...

仔細看看照片，只見這台機車的屁股上裝有一台「攝影機」，size根本就是一般機車行車紀錄器的2倍大，因為它並不是專門的行車紀錄器，而是一台監視器鏡頭。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲嗯？這也太大支了吧！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「解析度很高又防水，大廣角，高清版」、「我在高速公路看過得利卡車頂四個角各一隻這種的」、「太可愛了哈哈」、「結果，晚上紅外線打到車牌，車牌整個都是白的」、「自帶夜視功能」、

還有網友表示，「這種動態攝影都不是很優啊」、「這種的不防震」、「哈哈！說不定是嚇唬習慣違規達人用的」、「可惜前面沒有，不然前後雙鏡頭，更猛了」、「大到毛細孔都可以拍出來了」、「監視鏡頭沒有防震功能吧」、「應該是作監視器的員工吧？」

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關鍵字：行車紀錄器,機車,騎士,監視器,爆廢公社公開版

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