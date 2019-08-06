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畢冊「30歲賺1億」做到了！起底一芳老闆柯梓凱　曾燒光2億...靠台灣水果逆轉

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▲▼一芳水果茶。（圖／翻攝一芳水果茶fb）

▲一芳水果茶力挺一國兩制，被台灣網友罵爆。（圖／翻攝自臉書／一芳水果茶）

記者周亭瑋／綜合報導

一芳台灣水果茶在微博發出，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」等聲明文，引發台灣網友撻伐，甚至揚言抵制，連背後總公司「墨力國際」集團的董事長柯梓凱，也被瘋狂起底，從夜市攤販起家的他，創業之路高潮迭起，甚至曾賠光2億又欠下6000萬元債務，不過短短幾年靠著台灣水果東山再起。

「所有食材皆取自台灣這片土地，堅持MIT的認同，也讓古早經典再現。」一芳台灣水果2016年3月剛問市，高喊在地精神，並迅速在台北、台中竄紅，如今全球更開了1500家分店，當時柯梓凱說，「台灣水果又香又甜，價格便宜，可惜大家都只知道珍珠奶茶，不曉得水果茶能在台灣做到最棒！」

請繼續往下閱讀...

▲柯梓凱。（圖／翻攝自臉書／柯梓凱）

▲柯梓凱的創業路大起大落。（圖／翻攝自臉書／柯梓凱）

當眾人高捧這位72年次的青年創業家時，其實他剛從谷底奮力爬起。14年前，柯梓凱在豐原廟東夜市擺飲料攤車，後來又創立了知名連鎖店喬治派克、牧島日式燒肉、黃鶴洞銅盤烤肉等品牌，當時賺進大把鈔票的他，達成了曾在畢業紀念冊上發下的宏願，「我30歲要賺1億元」，但盲目的擴展版圖，使得資本支出暴增，甚至燒光所有積蓄及美國創投的入股現金。

肩負6000萬債務的柯梓凱，被迫向地下錢莊周轉，日夜在跳票邊緣痛苦掙扎，且一借就是8個月，幸好那時很多員工不離不棄，而他也回過頭來檢視自己的失敗，並找回初衷，想用飲料力挽狂瀾。

孤單,孤獨,寂寞,空虛,一個人（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

柯梓凱深知手搖飲市場的激烈競爭，而童年時奶奶做的水果茶給了他很大的靈感，於是以奶奶的名字創立「一芳」水果茶。這回，他提醒自己謙虛謹慎，改採開放代理商及加盟的低成本模式，成功擺脫泥沼，再創事業高峰。

不過，顯然的他事業路依舊戲劇化，一則微博發文，把集團又推到風口浪尖上，台灣網友一夜間罵聲四起。對此，一芳水果茶在台灣各地的加盟分店也緊急發布聲明，表示總公司的行為並不代表他們分店的政治立場。

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▼一芳讓柯梓凱東山再起，但這回又陷入危機。（圖／翻攝自臉書／柯梓凱）

▲柯梓凱。（圖／翻攝自臉書／柯梓凱）

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關鍵字：柯梓凱,一芳水果茶,墨力國際,創業,一國兩制,牧島日式燒肉,喬治派克

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