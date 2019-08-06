一芳六都評價曝光！網點破「台南墊底」血淋淋關鍵　在地人激推OO最夯

▲一芳加盟店紛紛聲明，「一粒屎害了一鍋粥」。（圖／一芳提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一芳水果茶在微博發文支持一國兩制，掀起巨大風波，豐原總公司稍早聲明道歉，強調這是偶發事件。就有鄉民手癢統計Google評論，發現在六都中，給予一芳評價最低的，竟是「五大連鎖手搖飲品牌」的發源地台南，不禁好奇背後原因究竟為何？

一則微博po文，使得「一芳水果茶」陷入輿論危機，躺槍的加盟店也譁然，紛紛站出來聲明，寧願吃土也不願失去自由，怒喊是「一粒屎害了一鍋粥」。在抵制聲浪越演越烈的同時，一名網友靈機一動，統計了一芳在六都中，Google評論的等級比較，其中以桃園市3.2最高、台北市2.7居次，而最低則為台南市的2.1顆星。

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▲台南市平均星數2.1。（圖／翻攝自PTT）

他在PTT發文求問，「有沒有台南人很討厭一芳的八卦？」立刻獲得廣大回響，鄉民一面倒將關鍵指向甜度，直言「一定是因為不夠甜」、「台南手搖本體就是糖」、「水果茶不夠甜」、「糖加的不夠多」、「糖量加倍，評分就會衝上去了」。

談到南部最具代表性的手搖飲料店，在地人第一直覺清一色是「茶の魔手」，素有「南霸天」稱號的它，光是雲嘉南地區就超過300間分店，而來自台南的鄉民們也認證，「台南人只喝茶魔，茶魔以外都是垃圾」、「台南的茶之魔手比全家便利商店還多」、「台南不是茶魔第一嗎」、「比不上茶の魔手、紅太陽、波哥 XD」。

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▼茶の魔手。（圖／翻攝澎湖光復店粉絲專頁）