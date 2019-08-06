一芳姐妹店「躺著也中槍」！貼3哭臉火大開條件　喊退加盟：不願失去自由

▲喬治派克發出聲明。（圖／翻攝自「喬治派克彰化大竹店」粉絲專頁）

網搜小組／鄺郁庭報導

「一芳台灣水果茶」近日在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」等聲明文，震驚台灣網友。台灣加盟業者慘遭波及，一芳旗下「喬治派克彰化大竹店」也在臉書發出聲明，直呼躺著也中槍，並提出條件，說總公司如果3日內未發表反一國兩制，「只好拆招牌！退加盟！本店寧願吃土也不願失去自由。」

「喬治派克彰化大竹店」6日清晨12點在臉書發文，一開始就貼出3個哭臉表情符號，「真心感到抱歉！也真心覺得倒楣」，說他們對於一芳水果茶香港代理商在微博上發表的聲明感到很震驚，「農曆七月真的很可怕！加盟業者躺著也中槍」。

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▲喬治派克是墨力國際旗下品牌。（圖／翻攝自「喬治派克彰化大竹店」粉絲專頁）

店家忍不住哀嚎，「由於喬治派克也是墨力國際旗下品牌（可憐此招牌其實被打入冷宮許久，小店能持續經營靠的是誠信商譽！良心事業！及在地居民的支持啊啊啊）」，接著發表聲明，說他們並不認同香港代理商擅自發出的聲明，怒批對方不負責任，「一粒屎害了一鍋粥，我方正在積極和總部人員表達我們的不滿！」

店家還開出條件，說總公司如果3日內未發表反一國兩制等正確聲明，他們只好拆招牌、退加盟，「本店寧願吃土也不願失去自由」。店家也懇請消費者，「如果拆招牌換品牌還請繼續支持我們，上有老母下有妻小，拜託不要捨棄認真工作的小店家。」

▲喬治派克聲明全文。（圖／翻攝自「喬治派克彰化大竹店」粉絲專頁）

最後「喬治派克彰化大竹店」則是說，他們發聲明不是為了挽救聲譽或止血，而是他們不認同總部聲明，「那篇聲明也不會改變我們愛台灣這片土地、這個國家的心！我們絕對反對一國兩制，確信身為人都應享有自由跟民主」，並用hashtag表達自己的立場，「#我們沒有黨派分別」、「#只是想讓後代子孫能繼續保有自由及人身安全」。

貼文吸引許多網友留言，「絕對支持拆招牌，這種老闆不要也罷，支持你」、「像這種聲明我就願意支持！如果為了台灣人的尊嚴及自由 ，不惜拆招牌換品牌，那麼台灣人還是願意相信在地店家」、「這老闆不推不行」、「為什麼那麼簡單的聲明，卻讓人那麼感動眼眶紅紅？自由民主真的是前人好不容易爭取來的，看似很平常卻一點都不容易。」

這篇文章也被轉貼至PTT的Gossiping板，爆卦的鄉民文中表示，「剛剛在看各連鎖體系聲明，每間都複製貼上，看到不想看。但這個加盟主霸氣說寧願拆招牌，我覺得已經比其他抱大腿的好多了，像這種的在地店家至少還聽的下去！」