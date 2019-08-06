　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖集／柯文哲從醫生到市長還不夠　今成黨主席領軍衝國會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日生日當天成立台灣民眾黨，創黨宣言重申從政以來堅持的理念，強調政治就是要落實在人民生活的每一天；此外，常被批評沒有中心思想，他表示，他的中心思想就是台灣的整體利益跟人民的最大福祉，「我最重要的理念，就是讓人民過好一點的生活。」

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲接下「上醫醫國」匾額。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲入場掀起現場高潮，粉絲高呼口號歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

台灣民眾黨創黨大會6日12點召開，由於現場粉絲熱情，表定12點進入會場的柯文哲還耽誤了一下，隨後大門一開，柯文哲便在幕僚、粉絲以及媒體的簇擁之下緩步走入會場。由於現場柯粉雲集，柯文哲一舉一動都讓粉絲為之瘋狂，會後大合照時，柯粉更爭相湧上前要與柯文哲合照，氣氛十分熱絡。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼柯文哲起身接受鼓掌。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

而創黨後的下一步無非就是要提名立委名單，柯文哲笑說，「今天要開這個大會，大家都累慘了」，今天先休息一下，明天再開始想；柯文哲還說，民主政治的可貴就是，不管提什麼主張，最後由人民去決定，這也是民主政治的信仰。

▲▼台灣民眾黨創黨大會 柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲與粉絲近距離接觸，粉絲超激動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣民眾黨創黨大會 柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲說，「台灣的整體利益、人民的最大福祉」，才應該是政策最重要的考慮因素。但很可惜，現在的台灣，是個人利益大於派系利益，派系利益大於政黨利益，政黨利益又大於國家利益。而現有的小黨，又受限於意識形態，變成主流政黨的側翼。過去20年，藍綠兩黨輪流執政，兩黨長期以統獨議題的對抗，以意識形態治國，結果整個國家一直內耗空轉。

「成立了台灣民眾黨，以台灣為名、以民眾為本，台灣就是我們、我們就是民眾」，柯文哲說，相信「眾人的智慧，會超越個人的智慧」，所以要集合眾人的力量來改造台灣，確保每個在國會為我們打拼的夥伴、在全台各地打拼的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。希望這個新政黨的成立，可以在藍綠之外，讓台灣人民有另外一個選擇的機會。

柯文哲表示，台灣民眾黨，原本是1920年代，台灣民主前輩在日本總督府的壓迫之下，所成立的第一個具有現代意義的台灣人政黨，所以它具有歷史的意義。今天我們再次成立台灣民眾黨，賦予它新時代的使命。雖然有不同之時空背景，但相同的都是要喚醒國人的政治覺醒，改變台灣的政治文化。

▼柯文哲與柯粉互動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣民眾黨創黨大會 柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣民眾黨創黨大會 柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣民眾黨創黨大會 柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些．．．

柯文哲當選「台灣民眾黨」黨主席　任期四年到2023
柯文哲錢從哪裡來　民眾黨5管道籌經費：靠政治獻金
創黨「讓人民過好生活」　柯文哲轟藍綠惡鬥造成台灣空轉

更多熱門新聞

柯文哲創民眾黨　柯媽也支持選2020
郭台銘、郭守正缺席柯文哲創黨大會　花籃藏頭詩祝賀：找回初衷
台灣民眾黨改簡稱「民眾黨」　柯文哲允許雙重黨籍、不收黨費

ET快訊
獨／三田製麵所一口氣收掉全台4家店　8/31底後撤出台灣
吳鳳中肯10分析救台觀光！1.5萬人挺爆…北市府親口承諾：我
一張圖看利奇馬登陸關鍵！氣象專家曝：重點在「高壓駛流」

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與郭結盟民調領先蔡英文、韓國瑜　柯文哲：民進黨製造的

蘇煥智24日成立「台灣維新黨」　改革農村凋零、少子化

否認加入民眾黨！學運女戰神「這是妨害名譽」　網酸：恭喜被入黨

「要有征戰天下決心」　柯文哲：民眾黨不分區提滿34席

劉世芳批高市府知法違法　王淺秋：公務員上班不准從事政黨活動

再被點名涉入私菸案　外交部鄭重澄清「絕非事實」

圖集／柯文哲從醫生到市長還不夠　今成黨主席領軍衝國會

王鴻薇爆蔡壁如月薪12萬：市政顧問當黨秘書長用

主持APPU第49屆年會開幕式　蘇嘉全：盼通力合作面對變遷與挑戰

「一芳兩制」遭抵制　蔡英文：水果茶加了政治味就不太好！

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

與郭結盟民調領先蔡英文、韓國瑜　柯文哲：民進黨製造的

蘇煥智24日成立「台灣維新黨」　改革農村凋零、少子化

否認加入民眾黨！學運女戰神「這是妨害名譽」　網酸：恭喜被入黨

「要有征戰天下決心」　柯文哲：民眾黨不分區提滿34席

劉世芳批高市府知法違法　王淺秋：公務員上班不准從事政黨活動

再被點名涉入私菸案　外交部鄭重澄清「絕非事實」

圖集／柯文哲從醫生到市長還不夠　今成黨主席領軍衝國會

王鴻薇爆蔡壁如月薪12萬：市政顧問當黨秘書長用

主持APPU第49屆年會開幕式　蘇嘉全：盼通力合作面對變遷與挑戰

「一芳兩制」遭抵制　蔡英文：水果茶加了政治味就不太好！

桃猿新秀楊瑞承感謝台壽保栽培　三壘交接給弟弟楊家勝

與郭結盟民調領先蔡英文、韓國瑜　柯文哲：民進黨製造的

SBL／陳建州卸下富邦副領隊職務　「完成階段性任務」

鐵齒哥騎辛亥隧道...「不信邪實測」光速抵萬芳　兄弟開門一愣：後座你朋友？

華聞快遞／上海自貿區新片區人才「居轉戶」縮短為5年　核心人才3年

專訪／金曲歌后認婚變「一輩子陰影」　吸小20歲嫩男告白...仍拒絕！

蘇煥智24日成立「台灣維新黨」　改革農村凋零、少子化

鐵警防暴演練出動新型鋼插鋼夾　網酸「捕流浪狗」惹反彈

2019畢業歌《飛鳥》MV出爐！　高中生大合唱超熱血

《玩很大》惹惱憲哥遭封殺！他認「有被私下約談」：失去關主的公正性

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選，藍綠候選人底定，但台北市長柯文哲將組政黨及郭台銘回國後動向仍待觀察，前立法院長王金平近日勤走基層也堅稱「選到底」。柯文哲、郭台銘及王金平三方勢力若結合強攻2020，是否將為政壇..

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

陸軍遺失20枚步槍彈　兵舍頂樓..

陳其邁火速回應一芳「一果兩汁」

台灣民眾黨黨章曝光　柯文哲改簡..

TVBS董事長關心挺韓新聞　趙..

「阿翰」拍莒光園地惹怒國防部：..

LIVE／台民黨創黨大會　柯Ｐ..

知識藍拒挺韓　柯成裂解泛藍缺口

黃國昌徵隊友　王浩宇「立刻搬到..

柯Ｐ認了「貪汙說」失言　再批國..

即／蔡英文回應柯文哲「身邊的人..

國民黨：有黨員加入台灣民眾黨就..

貪污說炮打小英！柯P不道歉再轟..

柯文哲貪污說嗆小英！許立民打臉

郭柯內部暗藏「關鍵民調」！最獲..

更多熱門

相關新聞

王鴻薇爆蔡壁如月薪12萬：當黨秘書長用

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日中午在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，創黨黨員共計111人，其中包含多名市府官員、幕僚。對此，國民黨台北市議員王鴻薇直言，「滿朝儘是柯P黨員」，「月薪12萬市政顧問當黨秘書長用」。而台北市政府顧問正是蔡壁如。

郭王韓都送花　「這裡」看出韓邊緣？

張益膽入台民黨　民進黨：不接受雙重黨籍辦退黨

國民黨：有黨員加入台灣民眾黨就開除

民眾黨超夯！　蔡壁如：黨員一天就爆滿

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

林佑威轉發「我愛祖國」搶當14億護旗手

茵聲不約她！木星走心：我宣布退團

更多

最夯影音

更多

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面