圖集／柯文哲從醫生到市長還不夠　今成黨主席領軍衝國會

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日生日當天成立台灣民眾黨，創黨宣言重申從政以來堅持的理念，強調政治就是要落實在人民生活的每一天；此外，常被批評沒有中心思想，他表示，他的中心思想就是台灣的整體利益跟人民的最大福祉，「我最重要的理念，就是讓人民過好一點的生活。」

▲柯文哲接下「上醫醫國」匾額。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲入場掀起現場高潮，粉絲高呼口號歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

台灣民眾黨創黨大會6日12點召開，由於現場粉絲熱情，表定12點進入會場的柯文哲還耽誤了一下，隨後大門一開，柯文哲便在幕僚、粉絲以及媒體的簇擁之下緩步走入會場。由於現場柯粉雲集，柯文哲一舉一動都讓粉絲為之瘋狂，會後大合照時，柯粉更爭相湧上前要與柯文哲合照，氣氛十分熱絡。

▲▼柯文哲起身接受鼓掌。（圖／記者林敬旻攝）

而創黨後的下一步無非就是要提名立委名單，柯文哲笑說，「今天要開這個大會，大家都累慘了」，今天先休息一下，明天再開始想；柯文哲還說，民主政治的可貴就是，不管提什麼主張，最後由人民去決定，這也是民主政治的信仰。

▲▼柯文哲與粉絲近距離接觸，粉絲超激動。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲說，「台灣的整體利益、人民的最大福祉」，才應該是政策最重要的考慮因素。但很可惜，現在的台灣，是個人利益大於派系利益，派系利益大於政黨利益，政黨利益又大於國家利益。而現有的小黨，又受限於意識形態，變成主流政黨的側翼。過去20年，藍綠兩黨輪流執政，兩黨長期以統獨議題的對抗，以意識形態治國，結果整個國家一直內耗空轉。

「成立了台灣民眾黨，以台灣為名、以民眾為本，台灣就是我們、我們就是民眾」，柯文哲說，相信「眾人的智慧，會超越個人的智慧」，所以要集合眾人的力量來改造台灣，確保每個在國會為我們打拼的夥伴、在全台各地打拼的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。希望這個新政黨的成立，可以在藍綠之外，讓台灣人民有另外一個選擇的機會。

柯文哲表示，台灣民眾黨，原本是1920年代，台灣民主前輩在日本總督府的壓迫之下，所成立的第一個具有現代意義的台灣人政黨，所以它具有歷史的意義。今天我們再次成立台灣民眾黨，賦予它新時代的使命。雖然有不同之時空背景，但相同的都是要喚醒國人的政治覺醒，改變台灣的政治文化。

▼柯文哲與柯粉互動。（圖／記者屠惠剛攝）

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