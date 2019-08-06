民眾黨超夯！創黨大會覓100黨員　蔡壁如：黨員一天就爆滿

▲台灣民眾黨發起人蔡壁如赴內政部遞交公文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」6日召開創黨大會，稍晚創黨後首份公文也由發起人之一的蔡壁如代表遞交內政部。由於目前只是備妥創黨要件，通過與否還要待內政部核定，蔡壁如受訪時說，希望可以很順利，也有跟內政部再三確認「台灣民眾黨」沒有被登記過，倘若被卡掉也不是她能控制的了。

外傳在徵詢黨員的過程中，有找上曾參選台南市長的「台南最強里長」陳永和？對此，蔡壁如否認有和陳聯繫，並強調，民眾黨還是歡迎民眾加入，沒有想要有特定的人加入。

至於在找尋創黨100黨員的過程中，是否有碰到阻礙或是找不到人的狀況？蔡壁如說，「其實我們那些黨員一天就爆滿」，有的人很熱心、有的人太遠，今天是規定至少要100個創黨黨員要有一半出席，那今天剛好不是假日，我們考量到有些出席的人數，我們就只採取110人。

至於黨內幹部包括台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、前威寶電信總經理周鐘麒等，是如何與他們接觸並說服入黨？蔡壁如笑說，他們就是市府顧問團成員，「正是這些『國師們』鼓勵市長去成立這個黨團的」，當時的便當會就有這兩位。

另外，黨章中有提容許雙重黨籍一事，蔡壁如說，後來在討論的過程中，認為民眾黨是一個柔性政黨，所以還是容許有雙重黨籍；而是否會擔心吸引到的人才「良莠不齊」？蔡壁如說，每個團體都會有這樣的顧慮，不過黨有評議委員會，會負責幫忙做審查黨員入黨資格。



