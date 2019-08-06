20年黨員張益膽入台民黨　民進黨：不接受雙重黨籍依規定辦退黨

▲台灣民眾黨創黨大會，柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲6日被推舉為台灣民眾黨主席，有民進黨籍的台北市文化基金會副執行長張益贍任中央委員，他也主動宣布退黨。對此，民進黨中央下午表示，尊重每個人參與政治的自由，至於其他黨員若參加台民黨，因民進黨是不接受雙重黨籍，所以如果有黨員加入，需聲明退黨，而地方黨部也會依規定程序辦理。

在台民黨創黨大會前的會前會，推舉柯文哲為黨主席，張益贍、前威寶電信總經理周鐘麒、南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男以及黃胤為任中央委員，而台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、市府顧問蔡壁如的秘書蔡易倫、賴俊銘、賴正龍、楊行昌為中央評議委員。

其中，由於張益贍本身為民進黨籍，因此表示會主動向民進黨提出退黨，不會製造黨的麻煩，而中央委員是下班後參與的職務，不會領薪水，所以不會有其他影響；至於民進黨的朋友，仍然是好朋友，感謝過去20幾年的支持。

對於台民黨的成立，民進黨中央下午表示，依據黨章，民進黨是不接受雙重黨籍，所以如果有黨員加入台民黨，需要聲明退出民進黨。至於張益贍退黨，他會向黨部辦理退黨手續，應該要通知所屬地方黨部退黨。

▼張益贍。（圖／資料照）

