快訊／柯文哲當選「台灣民眾黨」黨主席　任期四年到2023

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」6日於台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，柯文哲約在12點10分抵達會場，在支持者高喊「我們的選擇，柯文哲」、「台灣的選擇，柯文哲」、「公開透明，柯文哲」的歡呼聲下，柯文哲面露笑容並揮手致意，一路緩慢走進會場，氣氛相當熱絡。開場時主持人也宣佈，在會前籌備會中，現場選出柯文哲擔任首任黨主席。

台灣民眾黨簡稱「民眾黨」，創黨黨員111人，其中包含多名市府官員、幕僚，包含市府發言人劉奕霆、副發言人柯昱安、黃瀞瑩，以及交通局長陳學台、產發局長林崇傑等，此外還有在選舉期間立下汗馬功勞的府外人士、柯粉社團人士等。

根據章程，台灣民眾黨設中央委員會，委員五至十五人，黨主席為當然中央委員，任期四年，連選得連任。中央委員請辭或因故無法執行職權時，如所餘任期超過一年且缺額達人數二分之一，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原中央委員之任期屆滿之日。

由於活動選在平日，因此柯文哲特別請假3小時出席。按照流程，12點先有開場表演，接著進行黨章宣讀，隨後柯文哲將發表30分鐘短講，並從民間友人手上接過「上醫醫國」卷軸，隨後簽署創黨首份公文。

稍早中央委員與中央評議委員名單已經出爐。中央委員有五位，分別是柯文哲、 文基會副執行長張益贍、林富男、前威寶電信總經理周鍾麒、黃胤為。中央評議委員也有五位，分別為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、 賴俊銘、賴正龍、蔡易倫、楊行昌。

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