王鴻薇爆蔡壁如月薪12萬：市政顧問當黨秘書長用

▲台北市政府顧問蔡壁如出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日中午在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，創黨黨員共計111人，其中包含多名市府官員、幕僚。對此，國民黨台北市議員王鴻薇直言，「滿朝儘是柯P黨員」，「月薪12萬市政顧問當黨秘書長用」。而台北市政府顧問正是蔡壁如。

台灣民眾黨創黨黨員共計111人，其中包含多名市府官員、幕僚，包含市府發言人劉奕霆、副發言人柯昱安、黃瀞瑩，以及交通局長陳學台、產發局長林崇傑等，此外還有在選舉期間立下汗馬功勞的府外人士、柯粉社團人士等。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，王鴻薇在臉書表示，創黨大會除了蔡壁如出席，林崇傑、陳學台、劉奕霆、北捷董事長李文宗等人都列席，而蔡壁如從創黨前就忙進忙出，不但親赴內政部送件，連要不要邀鴻海創辦人郭台銘也是蔡壁如決定，甚至當天接待打理會場都看的到蔡壁如的身影，「儼然就是黨秘書長，不曉得她還記不記得自己是市政顧問有給職？一個月領台北市將近12萬的月薪？做這些事情跟市政關聯到底有什麼關係？」

最後，王鴻薇還說，林飛帆當民進黨秘書長，月薪九萬至少是民進黨給的薪水，「柯文哲現在是把台北市府當自己政黨在經營嗎？市府資源服務政黨利益，避嫌都不懂嗎？」

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

▲王鴻薇爆料蔡壁如「月薪12萬市府顧問當黨秘書長用」。（圖／翻攝王鴻薇臉書）