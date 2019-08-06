快訊／創黨「讓人民過好生活」　柯文哲轟藍綠惡鬥造成台灣空轉

▲台北市長柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」6日召開創黨大會，在會前的籌備會議中，柯文哲也無異議通過擔任首任黨主席。柯文哲在進行短講時表示，台灣解嚴至今，30年的民主發展是華人世界典範，實現政黨輪替、主權在民，意識形態引發的惡鬥造成台灣長期內耗空轉，目前台灣已面臨發展困境。

柯文哲說，不管選舉或執政，都當成改變社會文化的運動，扛起改變政治文化的責任。他表示，2014年參選市長是首度訪新港文教基金會，留下「找回良心」4個字，時隔5年今年再去一次，留下了「莫忘初衷」。

柯文哲說，政治要落實人民生活每一天，「我的中心思想就是台灣整體利益跟人民最大福祉」，我最重要理念就是讓人民過好生活，這才應該是政策最重要考慮因素。

柯文哲說，但很可惜，現在台灣是個人利益大於派系利益、派系利益大於政黨利益、政黨利益大於國家利益，且小黨受限變成主流政黨側翼，「過去20年藍綠輪流執政，長期以統獨對抗，造成內耗空轉。」

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