27歲OL抽中「4.5億元環球旅」爽辭職…270天後信用卡刷爆　她崩潰：再找工作　

▲27歲女爽中4.5億元，一年後為錢發愁。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博一位網名叫「信小呆」的26歲女生去年10月中支付寶大獎，獲封「中國錦鯉」的稱號。爽中據說價值高達一億元人民幣（約新台幣4.5億元）大獎的她，中獎當天直接激動的發文，「我下半生是不是不用工作了？」現在，大半年過去了，她的兌獎之旅卻並不那麼幸福。

綜合陸媒報導，這份支付寶豪華「錦鯉」獎品有各種旅遊和體驗的免單服務，包括了一系列酒店住宿、機票、餐飲券、景點門票等，號稱價值將近1億元人民幣，但截止時間都在今年年底，如果不在規定時間內消費都會作廢。

出生於1992年的信小呆在獲獎之前擁有一份穩定工作，在一家大陸國企從事IT工作，當時經過半個月的深思熟慮，為了這份限時的「全球免單大禮包」，毅然決然地選擇了辭職，開始她的「環球旅行」。

▲她在旅行中。（圖／翻攝自微博）

1年快要過去，信小呆前段時間終於露面，看起來變化不大，卻從言語間感受到一種「負擔的甜蜜」，似乎不像想像的瀟灑和揮霍。她無奈說，因為獎品都是在1年內必須兌換完，所以要把時間充分的利用起來，「我挺怕坐飛機的，但這段時間卻要一直滿世界飛。」

她滿臉愁容表示，這半年下來有時候一天只能睡2-3個小時，慢慢身體和情緒逐漸變得不好，「這半年去醫院的次數比之前二十幾年加起來都多，可這些還不是最關鍵的，最關鍵是錢的問題。」

她進一步解釋，當時的禮包叫做「全球免單禮包」，但還是有很多方面是需要自費，「例如有的地方是包來回機票但不包住宿，有的地方包了住宿卻不包飲食，因此不免要自掏腰包。」

▲27歲女OL一年前爽中4.5億元。（圖／翻攝自微博）

對於網傳「刷爆信用卡」，她確認傳言屬實，「當時在阿拉斯加乘坐郵輪的時候，因為原先的信用卡額度本來就不高，結果在遊輪上信用卡直接透支，尷尬到下船費用都付不出來。」

經歷了這一番旅行，她也變得很迷茫，雖然之前因為超幸運的身份成為微博上一位擁有百萬粉絲的網美，有機會靠廣告賺錢，但是她坦言不是很懂怎樣去運營，「雖然可以在微博接廣告，但賺的廣告費只夠旅行費用，覺得不是個長久之計。」

對於今後的打算，信小呆坦言對未來還沒想法，雖然走上了和以往人生完全不一樣的道路，但「旅行結束了，然後呢？」她說，自己是一個不太喜歡被束縛的人，還有半年時間好好考慮一下未來的規劃，「也許以後找個工作，歸於平凡，未嘗不可。」