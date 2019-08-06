人民幣「破七」震盪國際經濟　華爾街日報：中國受的傷會比美國重！

▲中美貿易戰升溫，進入貨幣戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰升溫，貨幣戰接著開打，5日人民幣兌美元匯價「破七」，財經專家認為，雙方談判無果，中國很可能準備將人民幣作為貿易戰的武器，短期內動盪經濟的情況可以增加自己談判氣勢，或是讓中美經濟受到一定的波動。

根據《華爾街日報》報導，傳聞人民幣「破七」甚至是受到政府允許，之前極力想要「保七」現在卻毅然決然破七，這項作法被外界認為是中國激烈回應川普準備要加徵關稅。但這樣的破釜沉舟的作法，中國相對要承擔的風險也相當高。

美國財政部5日也宣布，將中國列為「匯率操縱國」對於後續的影響其實相當劇烈，倘若中美雙邊談判失敗，美國將可能採取進一步措施，包括拒絕該國取得海外私人投資公司融資管道、拒絕該國參與美國採購案、要求IMF加強監督等。

▲人民幣破七。（圖／新浪財經網）

而中國所需要承擔的壓力，人民幣的貶值好處，在其他條件相同的情況下，中國產品在海外將會更有競爭力，中國也會進一步擴大對美貿易順差。但對於交易與投資者反而造成市場動盪。光2019年就有許多中國小型房地產公司收攤，房地產、進出口貿易、金融業相互牽動，其實沒有人希望看到人民幣大幅貶值。

中國政府顧問表示，人民銀行其實一直都在為貶值做準備，但川普突然加徵關稅責任確實在北國納編，若能三思，市場或許能更穩定些。