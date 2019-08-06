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冰河時期的遺產　「台茶24號」復育成功！喝起來有菇蕈、杏仁、咖啡味

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▲▼ 台茶24號 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台茶24號 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣也有原生的野生茶樹？第一個台灣本土原生山茶，在農委會茶業改良場歷經19年的努力下，終於誕生了，茶業改良場今（6日）首度發表「台茶24號」的育種成果，這沉睡千百年的原生茶樹品種，被譽為台灣茶界的「櫻花鉤吻鮭」。

茶葉改良場場長蘇宗振指出，台茶24號原生茶樹屬於冰河時期遺留下的植物，具有菇蕈、杏仁及咖啡的獨特香氣，出自台東縣泰平山區，今年6月正式通過命名，品系代號為「台東永康1號」，是目前台茶系列品種中，唯一純台灣原生山茶的茶樹品種。

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蘇宗振說明，「台茶24號」從野生茶樹到終於有了自己的身份，不僅為台灣原生山茶發展史寫下嶄新的一頁，茶業改良場也將在兼顧保育與持續研究下，推動發展這個別具特色的新興品種，為茶產業發展注入一股新動力。

▲▼ 台茶24號 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台茶24號是冰河時期遺留下的植物，具有菇蕈、杏仁及咖啡的獨特香氣。（圖／記者崔至雲攝）

蘇宗振提到，台茶24號品種得來不易。民國89年開始，台東分場即深入台東縣延平鄉泰平山區進行原生山茶調查與標記。經過扦插繁殖種植，並在台東分場茶樹育種母本區進行馴化栽培試驗，育種期間研究人員不斷探究山區原生茶樹種植於平地的可行性。19年時光，通過種種試驗程序、歷經單株選拔與一系列優良品系的比較試驗，終於成功育種，以「台茶24號」的嶄新身份登場。

茶改場強調，台茶24號不僅在外部形態與西部山茶不同，且在DNA層次上屬於不同分群，被歸為台灣山茶的一個變種，屬於冰河時期遺留下的植物，相當具有學術及保育上的意義與價值。而其獨特的風味也被視為未來市場發展看好的「潛力股」。目前花東地區二大特色茶分別為蜜香紅茶與紅烏龍，台茶24號加入後可望使地方茶類更加豐富。

▲▼ 台茶24號 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼茶改場指出，台茶24號品種對茶樹病蟲害的抵抗性較強，在田間栽培管理上可以免除農藥殘留的困擾。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 台茶24號 。（圖／記者崔至雲攝）

茶改場指出，台茶24號品種對茶樹病蟲害的抵抗性較強，在田間栽培管理上可以免除農藥殘留的困擾。擁有樹勢強壯、產量高、抗旱、抗寒及抗病蟲等優勢特色，採摘茶菁後所製作出的紅茶及綠茶風味獨特，則具有類似菇蕈、杏仁及咖啡的香氣。此外，經化學成分分析顯示，台茶24號咖啡因的含量遠低於台茶18號及其他山茶品系，不易影響睡眠品質。其嫩葉與老葉各含有高量的總游離胺基酸及較低的總兒茶素，有助於舒緩心情且口感較不苦澀。

目前研究人員正針對其機能性成分持續研究分析，期望進一步探索對人體有益成分，為消費者帶來更多健康品茗的資訊與創造商品價值。從花東茶區積極推廣及輔導茶農種植起步，茶改場期望台灣茶界的「櫻花鉤吻鮭」能為消費者帶來不同的品茗感受，也希望帶動山茶產業發展，再造台灣新興特色茶類發展契機。
 

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關鍵字：冰河時期,台茶24號,菇蕈,杏仁,咖啡,高山茶,櫻花鉤吻鮭

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