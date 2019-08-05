《待用課程》協助偏鄉弱勢童　馬達加斯加音樂家花蓮溫馨開唱

▲▼馬達加斯加音樂家克雷馬第三度到待用課程深耕多年的「禪光育幼院」為孩子溫馨開唱。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

受邀來台的馬達加斯加音樂家克雷馬（Kilema），心念著弱勢的孩子，5日第三度到待用課程深耕多年的「禪光育幼院」為孩子唱首歌。其實已經是爺爺年紀的Kilema乘著音樂的夢想在世界各地為弱勢孩子或老人們歌唱，希望藉由音樂療愈人心，也希望可以啟發孩子們的音樂想像，現場不只邀請禪光孩子還邀請花蓮信望愛少年學園，此次認養音樂會的人也很特別，除了長期關心待用課程的帝寶劉媽媽外，還有因認同台灣待用課程，遠從倫敦的認養者。

克雷馬彈奏樂器唱出輕鬆旋律的歌謠，孩子們也配合節奏拍手互動、跟著歡唱， 克雷馬說，他講母語孩子們都聽不懂，一旦音樂響起，每個人都能開心的唱歌，這就是音樂無遠弗屆的魅力。

《待用課程》計畫在花蓮禪光育幼院已邁向第四年，除了有藝術療育課程外，還有今年寒假與暑假陸續開課的舞動奇蹟與彩繪奇蹟，台灣待用課程協會謝謝台北的認養者的支持，希望未來有更多花蓮當地支持者支持自己的家鄉。

▲《待用課程》計畫在花蓮禪光育幼院已邁向第四年，幫助許多偏鄉弱勢孩童發掘自己的潛力和天分，找回自信。

《待用課程》概念源自於一百多年前義大利的待用咖啡。一百多年前，某間義大利拿坡里的咖啡店有個十分溫暖的風俗，那就是當某個人遇到好事後，他就會在咖啡店付兩杯咖啡的錢，但只拿走一杯咖啡，之後如果有人需要即可免費獲得一杯咖啡。延續這樣的概念，《待用課程》便是讓有能力的人購買課程，並將上課的權利留給有需要的部落偏鄉孩子。

2015年《待用課程》正式營運執行， 截至目前為止成功地執行了近1,500小時的專案，包括高雄那瑪夏、桃園復興鄉、花蓮豐濱與新城鄉，對象有部落原住民小孩、全身癱瘓的口咬筆學員、育幼院的情緒障礙與過動孩子、學習障礙的自助團體等。

創辦人林才越表示：我們期待在《待用課程》計畫的協助下，讓偏鄉孩子看見自己的競爭力，發掘潛藏的無比天份；而特殊身心狀態的學員在我們與專任講師的幫助下，摸索自身的定位，找到屬於自己獨特特的定位！讓每個人在社會中，不再是「Diamond in the rough」，而將是最閃耀奪目的鑽石。