「星巴克咖啡」量販價爽喝！美式只要35元　還能搭甜點2個只要79元

▲邊逛量販店還能買杯現煮咖啡享用。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人超愛喝咖啡，估計一年市場規模超過400億元，其中由於超商現煮咖啡具便利性，一直是銷售業績主力，但近來量販跟超市也看準黑金商機，積極拓展販售門市，像是愛買還使用星巴克咖啡豆，且價格更是佛心，美式只要35元，還可搭配甜點一起享用。

全台瘋咖啡！根據關務署資料顯示，台灣每年進口的咖啡豆噸數飆升，從2008年的1萬多公噸，增加到去年3萬多公噸，6年成長約2倍，顯示消費者咖啡需求與日俱增。而在購買咖啡的通路選擇上，有超過8成的人會在超商購買現煮咖啡，仍以便利商店佔最大宗，粗估國內四大超商一年至少可賣出5億杯咖啡。

不讓超商專美於前，愛買近來也積極搶攻黑金商機，目前於5家量販都有販售現煮咖啡，不僅使用星巴克豆子還用國內大廠牌鮮奶，美式一杯售價35元，而拿鐵售價也只要45元，相當超值。業者指出，由於烘焙區販售的現烤麵包銷量反應很好，因此推出現煮咖啡讓消費者能搭配享用，目前每個月單店最多可賣出3000杯。

愛買表示，現煮咖啡主要消費族群為30～45歲的上班族居多，像是新竹巨城的小型店還使用illy咖啡豆，美式跟拿鐵售價分別為55元與65元，為目前咖啡銷量最好的店。另外，為讓消費者即時享用美味，現在也有在6家量販設立即食區，不僅設有桌椅還有微波爐、洗手台等，讓消費者方便購買隨時享用。而烘焙更拓展精緻甜點品項，並以量販價販售，購買2個只要79元。

另外，超市龍頭全聯同樣也積極拓展現煮咖啡門市，除了花費上千萬購買最新咖啡機設備，還找來咖啡師代言，並選用品質優於超商的咖啡豆，預計今底前將導入逾500家門市，後年每家門市都可買到。而售價仍會維持長期優惠價，且每周一還祭出熱美式15元、周四熱拿鐵25元特惠，同時還會不定期推出購買咖啡就送麵包或甜點等好康，吸引消費者矚目。而現烤麵包今年將增加至255店，預計2020年導入全台約千家門市。