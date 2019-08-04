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老婆提離婚…喝完咖啡暈眩差點車禍　枕邊人混8顆藥：這樣才不會跑

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▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

▲泰蕾茲遭另一半設計，喝下加藥咖啡。圖為示意圖。（圖／取自PEXELS）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國密西根州46歲男子布萊恩（Brian Kozlowski）不滿另一半想要離婚，竟長期在老婆喝的咖啡放入具有鎮靜作用的藥物，他6月13日坦承在食物、飲品中動手腳，本月1日被判處60天徒刑。前妻泰蕾茲（Therese Kozlowski）回憶，每次喝完男方準備的咖啡後，她總會感到疲倦、噁心，還有視力模糊的狀況。

據了解，布萊恩偷偷加的是一種抗組織胺藥，主要是用來治療季節過敏、咬傷、紅疹等，也有鎮靜作用。馬科姆縣（Macomb County）檢察官新聞稿指出，去年7月，泰蕾茲喝下男方泡好的咖啡後感到身體不適，此前2個月她曾提議要離婚。

泰蕾茲開始懷疑布萊恩要害她，便在廚房安裝攝影機，結果證實男方真的在咖啡加入苯海拉明（diphenhydramine），此種藥物能夠處理失眠問題。CNN已聯繫布萊恩的律師，尚未得到回應。男方事後表示，他擔心老婆會外遇，才會決定下藥，避免對方「整晚跑出去」。

泰蕾茲1日在法庭表示，「好幾周以來，他每天在我咖啡放入8顆安眠藥，成人的普通劑量只能1顆，我被恐怖的掠奪者侵擾，在惡夢中，掠奪者是布萊恩。」她認為，男方的行為已是蓄意謀殺，一旦對方覺得要在不健康的婚姻中失去她，終極目標就是消滅她的存在。

根據檢測結果，布萊恩最後一次泡給泰蕾茲的咖啡含有127毫升的苯海拉明。然而，布萊恩日前只被判處60天徒刑、5年緩刑，引起檢察官史密斯（Eric Smith）怒火，他表示法院似乎更重視被告的自由與工作能力，而不是受害者的安全，「一個人犯下如此莽撞的罪行，讓許多人置於風險，卻只受到輕微懲處，光想就令人不安。」

馬科姆縣法庭網站可見，布萊恩與泰蕾茲目前已離婚。據悉，除了泰蕾茲喝下咖啡，她與男方的成年女兒也在上班前喝了飲品，結果兩名女子都差點車禍；泰蕾茲在高速公路險些暈過去。

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關鍵字：咖啡,離婚,婚姻,北美要聞

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