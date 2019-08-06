快訊／台灣民眾黨創黨　劉宥彤現身：「個人身份」給柯文哲祝福

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲1日宣布籌組「台灣民眾黨」，6日在台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會。前鴻海集團創辦人郭台銘的幕僚劉宥彤也到現場致意，她在會後受訪表示，出席並不是代表郭台銘，「我以我個人的身分來給柯市長祝福」，也給台灣民眾黨的發起人蔡壁如祝福。

劉宥彤表示，郭台銘事實上已經表達會送花籃，但蔡壁如5日在電話裡跟他們說6日創黨大會會有很多年輕人，剛好永齡基金會想要做一個青年的平台，彼此理念相同，所以蔡壁如跟她說，「我不妨可以過來看看」。

為何郭台銘兒子郭守正沒現身？劉宥彤指出，永齡基金會的董事長其實是郭守正，如果基金會想要做這個青年的平台，其實可以過來看一下，但事實上郭守正不太會出席這樣的場合，「他（郭守正）說基金會的事物，還是由我這邊來處理就可以了」。

▲郭台銘幕僚劉宥彤出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▼台灣民眾黨創黨大會，劉宥彤現身受訪。（圖／記者徐斌慎攝）





▼台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

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