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「5缺」選總統自取其辱　游盈隆：柯文哲組黨是「理智的選擇」

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▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲6日舉行「台灣民眾黨」組黨大會，而台灣民意基金會董事長游盈隆則認為柯文哲此時此刻組黨就是衝著兩大黨而來，但對其個人政治生涯而言是「理智的選擇」，不過他也舉出柯文哲目前有「五缺」。

游盈隆6日在臉書表示，柯文哲這位無黨籍首都市長此時此刻組黨，不言而喻，就是衝著兩大黨而來。他提到，在2014年11月28日，九合一選舉的前一天，柯文哲召開一場名為「推倒高牆」記者會，主要訴求其實是「推倒藍綠對立的高牆」，成功造勢，感動了不少人，也讓柯文哲高票當選。多年後的今天，柯不再訴求「推倒藍綠對立的高牆」，轉而要「超越藍綠」，未來如果訴求變成「打倒藍綠」，大家也不必感到太意外。

游盈隆提到，柯文哲選擇用「台灣民眾黨」做為黨名，動機與目的應該是深思熟慮過的。但他大概沒想到以「台灣民眾黨」為名會遭遇台灣民主先驅蔣渭水後人那麼嗆辣的反彈，蔣渭水基金會甚至還正式發聲明反對，以及社會各界的強烈質疑，一時之間，頗有滿面豆花的尷尬和鬱卒。

游盈隆說，但最引人注意的，還是蔡政府的內政部要如何處理這項黨名爭議。看來，內政部不論是同意或不同意，都會引起強烈爭議。因為，以「台灣民眾黨」為名，雖沒有法律的問題，但有被質疑「道德瑕疵」的空間。本質上，這是個棘手的政治問題。蔡政府投鼠忌器，何時要下定決心和柯文哲決裂？

游盈隆認為，柯文哲此時此刻組黨，對其個人政治生涯而言是「理智的選擇」。為什麼？因為對一個想競逐總統大位的無黨籍政治人物，尤其是一個身上仍有「政治素人」印記的人，目前顯然有五缺：一、沒有政黨奧援；二、沒有中心思想；三、沒有政治結盟；四、沒有競選團隊；五、沒有錢。在「五缺」的條件下，去選總統，和兩大黨拼，無異是飛蛾撲火、自找麻煩、自取其辱或自掘墳墓。

游盈隆指出，柯文哲能不能經由組黨，頻密造勢，在短期內解決「五缺」問題，是一個極為嚴峻的考驗，是一個不可能的任務，也是通往總統大位的必經之路。但，偉大政治家或政治巨人的養成可以速成嗎？無論如何，當台灣政黨政治的新戰國時代來臨的時候，柯文哲沒有缺席。而當兩大黨各自都走完難看的黨內初選後，柯文哲選擇在八月組黨，「不管你喜歡或不喜歡，八月都將是柯文哲的Show time。」

文末，游盈隆談到，柯文哲組黨，「對他個人或對台灣社會而言，是福？是禍？」恐怕只能各自解讀了。

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關鍵字：柯文哲,游盈隆,台灣民眾黨

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