創黨大會後正式向內政部遞件！柯文哲：相信蔡英文不會阻擋

▲台北市長柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日中午12點在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，並以黨主席的身份發表演說。柯文哲會後聯訪表示，待內政部走完程序後才會正式招募黨員，並成立政治獻金帳戶，至於外界質疑黨名可能造成歷史混淆，他也相信總統蔡英文不會阻擋，結束後就去內政部正式遞件申請。

柯文哲會後接受聯訪時表示，今天只是籌備會，要等到內政部發核准函後，才能正式招收黨員，並成立政治獻金的帳戶，「一開始想說只是走法律程序，沒有要驚動大家，也沒有特別邀請很多人，還是謝謝大家熱情參與，等到內政部走完程序後才會正式招募黨員，並成立政治獻金帳戶。」

針對外界對於台灣民眾黨的名稱仍有意見，是否擔心造成歷史混淆或外力阻擾，柯文哲表示，民主社會不可能百分之百，一定有各種雜音，「我們就是依法行政，我至少相信小英總統有宣示不會阻擋，所以我們會議結束後，就會去內政部正式遞件申請。」

被問到台灣民眾黨的兩岸論調時，柯文哲表示，我作為外科醫生，最大特色就是務實，2014年當市長以來，我也都是以務實的態度，秉持最重要的中心思想，也就是「台灣的整體利益，人民的最大福祉」。

不過，在舉行創黨大會的同時，會場外除聚集了台灣國與台聯黨抗議，前柯粉、網路名人「音地大帝」也發起「柯文哲周邊產品拋棄大會」。面對不少柯粉轉為柯黑，柯文哲強調，「柯文哲還是柯文哲」，民主政治本來共存共榮，過去台灣政治的問題就是，只要我看你不順眼，就很想把你消滅，但承認差異存在、容忍是自由的基礎，民主自由就是台灣的核心價值。

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