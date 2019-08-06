「郭柯合」民調領先、小英落第3　柯文哲嗆：民進黨製造的

記者陳家祥／台北報導

「郭柯」合不合近來成為熱門話題，有民調顯示，當郭台銘與柯文哲結盟時，韓國瑜民調雖暫居第一，但郭柯結盟的選項卻爬升至第二，與韓的差距只剩5％，至於蔡英文則暫時落到第三。對此，柯文哲表示，「今天這個局面何嘗不是民進黨製造出來的？我從來沒有說我要選，從2017年世大運以後」，每天做這種不必要民調，何必每次一直把柯文哲當假想敵在打？打到最後整個國家亂掉？

對於有民調指出「郭柯」結盟將急起直追韓國瑜，柯文哲說，政治是這樣，「如果找不出更好的方法，那現在這個爛方法就是最好方法」；坦白講，這也是台灣政治不是很正面的循環，我們常常是在爛蘋果中找一個看起來不爛的，「現在還是一樣，一開始兩個總統候選人出來，我非常清楚整個台灣的知識份子或產業界，每一個都焦慮得一蹋糊塗，我想在場各位記者也算是知識份子，何嘗不是這樣？」

「還是這樣，我個人，老實講，今天這個局面何嘗不是民進黨製造出來的？」柯文哲說，他從來沒有說要選，但從2017年世大運以後，每天做這種不必要民調，「何必每次一直把柯文哲當假想敵在打？打到最後整個國家亂掉」，還是那句話，把台灣整體利益，特別考慮到長期問題，再把人民最大福祉當最重要考量，「其實很多事都可以避免，台灣不應當走到今天這地步。」

柯文哲說，本來就不是很想選，稱自己身體已經算很好的，勤奮用工，「但其實有時候假日出去，平常還要上班，還是很累。」

柯文哲說，也不希望台灣陷入只有選舉，大家靜下心來把每天該做的事情做好，「我從頭到尾都不是很想選，老實講，民進黨一開始把柯文哲當假想敵，才搞成今天這個局面。」



▲柯文哲回應時事媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）