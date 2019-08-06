台民黨創黨黨員111人含多名市府官員　現場開放民眾入黨

▲台民黨創黨大會，現場也開放民眾申請入黨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」6日召開創黨大會，據了解，創黨黨員共計111人，其中包含多名市府官員、幕僚，包含市府發言人劉奕霆、副發言人柯昱安、黃瀞瑩，以及交通局長陳學台、產發局長林崇傑等，此外還有在選舉期間立下汗馬功勞的府外人士、柯粉社團人士等。

台灣民眾黨創黨大會6日中午12點在台大醫院國際會議中心舉行，由於活動選在平日，因此柯文哲特別請假3小時出席。按照流程，12點掀有開場表演，接著進行黨章宣讀，隨後柯文哲將發表30分鐘短講，並從民間友人手上接過「上醫醫國」卷軸，隨後簽署創黨首份公文。

市府顧問蔡壁如表示，台民黨創黨的111名黨員都是黨主席候選人，按照內政部規定程序，台民黨創黨成立大會將選出黨主席、5名中常委跟中評委，並通過黨章。

根據主辦規劃的座位，位子安排郭OO、劉OO，引發外界聯想，有消息傳出，郭守正將代父出席。幕僚表示，確實有留郭守正與劉宥彤的位子，但不清楚郭守正是否出席。對此，劉宥彤則表示，不清楚台灣民眾黨座位的安排，但郭陣營代表出席的只有他一個，郭守正不會到場。

此外，柯爸、柯媽、前台南縣長蘇煥智、民國黨主席徐欣瑩、前彰化縣立委黃文玲、歌手謝和弦也將出席。黨內成員中央委員為南台灣觀光產業聯盟總召林富男、文基會副執行長張益贍、黃胤維；中評委分別是蔡易倫、賴正龍、楊行昌、賴俊銘、賴祥蔚。市府官員包括觀傳局長劉奕霆、產發局長林崇傑、研考會