「私菸萬條執政黨」　孫大千狠酸：民進黨只剩一張嘴

▲總統蔡英文。（圖／記者葉南州攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨、國民黨陸續確立總統選人後，雙方口水戰不斷。前立委孫大千在臉書表示，民進黨除了「只剩下一張嘴」，還能夠拿出什麼樣的政績啊？身為執政黨，不要覺得，每天只要出來罵一罵韓國瑜，就可以交差了事了。

孫大千表示，民進黨不要「九二共識」，到底要什麼呢？欺騙台灣人民，「兩岸關係維持現狀」，結果搞到邦交國大幅流失，國際社會寸步難行，兩岸關係更是劍拔弩張。這樣的金光黨，還有什麼資格來嘲笑韓國瑜。

孫大千指出，韓國瑜只不過是禮貌性的拜訪了港澳中聯辦，民進黨過去這麼多政治人物，可是直接進入中國大陸和相關官員會談，怎麼都不出來說句話？民進黨要不要老實交代一下，過去有沒有私下偷偷摸摸和中國大陸來訪的官員學者會面。

孫大千說，韓國瑜大力推銷台灣的農漁產品進入中國大陸，就是十惡不赦；民進黨政府協助農漁民外銷產品進入中國大陸，就是了不起的政績，這樣的雙重標準，不會覺得自己很幼稚嗎？

孫大千說，民進黨這麼有時間來修理對韓國瑜友善的媒體，那麼，要不要用同樣的原則來處理一下，替民進黨圍事的這些綠色友好的媒體？還是說，在民進黨的眼中，原本就是「挺綠有理，挺韓殺頭」呢？一個「政績零分，私菸萬條」的執政黨，真的就別出來丟臉了吧。

