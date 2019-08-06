音地大帝發起「拋棄柯P大會」！場外鼻毛剪狂毀周邊　被譏：萬人響應1人到場

▲音地大帝發起「柯文哲周邊商品拋棄大會」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市長柯文哲組黨的消息一出，在政壇投下一顆震撼彈，外界出現支持及抨擊聲浪！日前網路紅人「音地大帝」姚介祥則在網路上發起「柯文哲周邊商品拋棄大會」，柯粉則發起「你丟！我撿！找回良心送愛心！」活動，與音地大帝打對臺，但到了當天，只見音帝大帝一人在現場剪柯P周邊，場面相當冷清。

音地大帝日前在臉書上發起「柯文哲周邊商品拋棄大會」，批評柯文哲「經過一段漫長的惺惺作態，柯文哲總算不顧市長任期還有三年半的責任，忍不住要宣布組黨選總統囉」，號召柯粉轉柯黑的民眾，一起「拋棄柯文哲」，參加的人還可獲得「柯學糖」一包，有1017人紛紛按下「會參加」響應，還有8189人有興趣。

▲柯粉、柯黑打對台。（組圖／翻攝臉書）

對此，有柯粉在臉書粉絲專頁「柯粉俱樂部」中發起「你丟！我撿！找回良心送愛心！」回應，希望能將柯黑們拋棄不要的周邊商品撿起，更稱這是一場「資源循環、永續經營的絕版夢幻逸品交流分享會」，吸引了412人按下「會參加」響應，1323人有興趣。

但到了6日中午，這2場活動似乎都沒什麼人到場，只見音地大帝獨自一人在警方圍起的陳抗區域，拿著修鼻毛的小剪刀將柯文哲的周邊商品剪開，還有鄉民忍不住在PTT上譏諷，「我終於見證什麼是萬人響應一人到場了」！

▲▼音地大帝到現場剪毀柯P周邊商品，發送柯學糖。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲鄉民譏諷這場活動「萬人響應一人到場」。（圖／翻攝PTT）

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