獨／國安私菸案　北檢下午提訊張恆嘉「力拼本月結案」

▲北檢預計再次提訊另名遭收押的國安局少校張恒嘉 （黃衣）。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，從7月22日晚間突然接到調查局移送案件開始，密集約談、傳喚、調閱人員與資料，據了解，因為本案情節複雜、牽涉廣泛又有高度政治敏感性，在檢察總長江惠民下令「辦案無上限」的同時，已派出3名主任、6名檢察官組成專案小組的台北地檢署，從未停下偵辦腳步，不排除近日傳訊華航董事長謝世謙確認私菸案由誰主到，力求盡快將全案查到水落出。

▲北檢預計再次提訊另名遭收押的國安局少校張恒嘉 。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

調查局新北市調處未報請指揮，自行佈線蒐證國安私菸案逾1周後，在7月22日收網，將總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉等10名企圖運送私菸的國安局人員約談到案後，原本要將人移送到桃園機場轄區的桃園地檢署，後來倉促決定改送國安特勤宿舍所在轄管的台北地檢署。

北檢在晚間收案後，檢察長邢泰釗指定由檢察官黃偉承辦，沒想到這件北檢視為「天外飛來」的案子，從一開始以為是普通走私菸品案，竟成了國安局內部集體團購、華航主動放水無限量訂購、華膳提供倉儲存放私菸的複雜案情。

▲華航前資深副總羅雅美是目前華航遭約談最高層級人員。（圖為資料照／記者趙永博攝）

檢方決定組成專案小組，由陳淑雲、王鑫健、陳玉萍2名主任檢察官，率黃偉等6名檢察官分頭展開偵辦，總計北檢除接案首日收押吳宗憲等2人、諭令8名涉案國安局司機等人員交保外，國安局「團爸團媽」和下線買家80人，華航部分則包括前資深副總羅雅美，被諭令交保空品處前副總邱彰信在內10多人，以及華膳倉儲、關務署台北關相關承辦人在內，檢方約談、傳喚上百人次進行偵訊，並已多次向相關單位調閱資料。

▲華航空品處副總邱彰信涉嫌貪污圖利罪，先前已被檢察官諭令交保候傳。（圖／記者趙永博攝）

據了解，北檢每天偵辦告一段落後，即使已經深夜凌晨，都會進行專案會議，承辦檢察官與事務官連續2個周末都在加班整理卷證，檢察長邢泰釗在星期天(4日)再次親自主持會議，確認偵辦進度與未來方向後，5日上午第2度提訊吳宗憲追查購菸款金流等相關事證後，下午也再次提訊張恒嘉釐清案情。