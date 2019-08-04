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力挺勇警！擊斃拒捕槍擊要犯陳宏宗　刑事局和特勤4勇警破格升職

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▲▼刑事局中打專案小組擊斃槍擊要犯陳宏宗有功，4人破格。（圖／記者李忠憲攝）

▲刑事局中打六大隊偵查正陳昭谷（右三）、高文楷（右二）確認破格，升警政二階。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

刑事警察局中部打擊犯罪中心專案小組擊斃槍擊要犯陳宏宗，內政部長徐國勇頒獎時即指示「破格不限1、2位」，果然，4名首功人員中，保一總隊特勤許姓、鄭姓隊員破格掛階小隊長，中打第六大隊二隊偵查正陳昭谷、高文楷也從警正三階升到警正二階，待人事調整後升任副隊長。

鐵路警察李承翰7月初遭乘客持刀刺死，全國警察與民眾均不捨婉惜，警界士氣更因此受到嚴重影響。同月10日，刑事局中打追捕槍擊要犯陳宏宗，出動保一總隊特勤以優勢警力及事前模擬演練，當場格斃開槍回擊的陳宏宗，子彈還險擊中許姓特勤隊員頭部。

▲▼內政部長徐國勇頒獎給查緝槍擊要犯陳宏宗專案有功員警。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼徐國勇仔細看著遭子彈擊中的盾牌，並頒獎給保一特勤許姓（下圖右一）及鄭姓（下圖右二）隊員。（圖／資料照）

▲▼內政部長徐國勇頒獎給查緝槍擊要犯陳宏宗專案有功員警。（圖／記者李忠憲攝）

內政部長徐國勇11日立刻到中打，給予有功人員肯定慰問，席間更直接跟警政署長陳家欽說「要破格，不限1、2位」。

中打大隊長陳燕明7月中及就率4名有功人員北上，參加警政署召開「特殊功績陞遷審查委員會」，說明4人在專案期間的付出及努力。

中打4日證實，陳宏宗專案小組4名首功人員包括特勤許姓、鄭姓隊員，以及中打六大隊二隊偵查正陳昭谷、高文楷，經過警政署審查後，日前已批准破格。其中，許、鄭2人已在8月2日掛階小隊長，陳、高2人從警正三階升為警正二階，待人事調整後，將升任副隊長。

▲▼刑事局中打專案小組擊斃槍擊要犯陳宏宗有功，4人破格。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼內政部長徐國勇頒獎給中打偵查正陳昭谷（下）、高文楷（上）。（圖／資料照）

▲▼刑事局中打專案小組擊斃槍擊要犯陳宏宗有功，4人破格。（圖／記者李忠憲攝）

中打六大隊二隊隊長徐明谷說，陳、高2人都是從基層警員做起，工作認真負責，表現十分良好。陳在組織、詐欺犯罪經驗豐富，高則是參與偵辦嘉義縣前竹崎鄉長王焜弘買兇殺警案，能獲破格殊榮實至名歸，也讓同仁士氣大振。

據了解，刑事局中打共有6個偵查隊，此次破格升遷前，沒有任何官警獲得破格，此次二隊2名偵查正能寫下紀錄，也讓中打感到十分榮耀。

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關鍵字：陳宏宗,槍擊要犯,嘉義,刑事局,中打,特勤,警政署,破格

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