搭機注意！香港大罷工170航班取消　5日最新「台港航班異動」

▲反送中示威者聚集香港機場。（圖／路透）

記者賴文萱／台北報導

受到香港民眾「三罷」運動（罷工、罷課、罷市）影響，5日大批機場機組人員、地勤、飛機維修員，甚至民航處航空交通管制員全集體請病假。截至今晨4點，已經至少有170航班取消，包含抵港77班，離港93班，大多是國泰航空及國泰港龍航空的班機，另外，華航、長榮航空上午也公布航班最新異動。

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▲反送中示威者聚集香港機場。（圖／路透）

【國泰、港龍航班異動資訊】

國泰航空及國泰港龍航空已收到香港機場管理局的通知，機場運作有機會於2019年8月5日和6日受影響。國泰表示，強烈建議旅客在前往機場前先檢查航班狀況，或於當日延遲非必要的行程。

國泰航空將在官網更新最新航班動態。

有關已被取消往來台灣-香港的國泰及國泰港龍航空航班資料：

8/5

台北-香港: CX403, KA485, CX467, CX485, CX473, KA483, CX479

台中-香港: KA491

高雄-香港: KA453, KA433, KA443, KA437, KA455

香港-台北: KA486, CX406, CX484, CX472, KA482, CX402, CX478, CX468

香港-台中:KA490

香港-高雄: KA430, KA432, KA422, KA436, KA454

8/6

台北-香港: CX463, CX465, CX473

香港-台北: CX472

有關航班動態，請瀏覽航空城延誤及取消專頁了解航班的服務安排。

【華航航班異動資訊】

受香港機場飛航管制人員罷工影響，華航今（5）日台北及高雄（台南）岀發航班異動如下：

取消航班

CI671 高雄-香港-雅加達

CI7863 台南-香港

AE986 香港-高雄

CI935/936 高雄往返香港

CI919/920 台北往返香港

延遲航班

CI672 雅加達-香港-高雄

華航提醒近期前往香港的旅客，隨時注意華航網站航班異動資訊，並建議可先至華航網站下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新、即時資訊。

【長榮航班異動資訊】

因受香港機場作業管制影響，長榮航空今（5）日桃園-香港BR867及香港-桃園BR868取消，其餘往返桃園-香港航班目前維持正常運作。

香港之市區及碼頭預辦登機暫停服務，長榮航空班機之運行將配合香港機場管理局之安排機動性調整，敬請旅客隨時注意長榮航空官網www.evaair.com或APP之公佈之航班最新動態。