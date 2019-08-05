　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭機注意！香港大罷工170航班取消　5日最新「台港航班異動」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼反送中示威者聚集香港機場。（圖／路透）

▲反送中示威者聚集香港機場。（圖／路透）

記者賴文萱／台北報導

受到香港民眾「三罷」運動（罷工、罷課、罷市）影響，5日大批機場機組人員、地勤、飛機維修員，甚至民航處航空交通管制員全集體請病假。截至今晨4點，已經至少有170航班取消，包含抵港77班，離港93班，大多是國泰航空及國泰港龍航空的班機，另外，華航、長榮航空上午也公布航班最新異動。

▲▼反送中示威者聚集香港機場。（圖／路透）

請繼續往下閱讀...

▲反送中示威者聚集香港機場。（圖／路透）

【國泰、港龍航班異動資訊】
國泰航空及國泰港龍航空已收到香港機場管理局的通知，機場運作有機會於2019年8月5日和6日受影響。國泰表示，強烈建議旅客在前往機場前先檢查航班狀況，或於當日延遲非必要的行程。

國泰航空將在官網更新最新航班動態。
有關已被取消往來台灣-香港的國泰及國泰港龍航空航班資料：

8/5
台北-香港: CX403, KA485, CX467, CX485, CX473, KA483, CX479
台中-香港: KA491
高雄-香港: KA453, KA433, KA443, KA437, KA455
香港-台北: KA486, CX406, CX484, CX472, KA482, CX402, CX478, CX468
香港-台中:KA490
香港-高雄: KA430, KA432, KA422, KA436, KA454

8/6
台北-香港: CX463, CX465, CX473
香港-台北: CX472

有關航班動態，請瀏覽航空城延誤及取消專頁了解航班的服務安排。

【華航航班異動資訊】
受香港機場飛航管制人員罷工影響，華航今（5）日台北及高雄（台南）岀發航班異動如下：

取消航班
CI671 高雄-香港-雅加達
CI7863 台南-香港
AE986 香港-高雄
CI935/936 高雄往返香港
CI919/920 台北往返香港

延遲航班
CI672 雅加達-香港-高雄

華航提醒近期前往香港的旅客，隨時注意華航網站航班異動資訊，並建議可先至華航網站下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新、即時資訊。

【長榮航班異動資訊】
因受香港機場作業管制影響，長榮航空今（5）日桃園-香港BR867及香港-桃園BR868取消，其餘往返桃園-香港航班目前維持正常運作。

香港之市區及碼頭預辦登機暫停服務，長榮航空班機之運行將配合香港機場管理局之安排機動性調整，敬請旅客隨時注意長榮航空官網www.evaair.com或APP之公佈之航班最新動態。

ET快訊
全世界僅3%女生有！《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信
港警深夜清場...4人硬抬走少女「強迫露底褲」！網氣炸：泯滅
國道護欄橫插敞篷車起火！喪命女師偏鄉教書　最後一PO是3子女

關鍵字：華航,長榮,航班異動,香港大罷工,香港罷工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搭機注意！香港大罷工170航班取消　5日最新「台港航班異動」

利奇馬恐變中度颱風！不排除直撲台灣周四五影響　吳德榮：威脅大增

利奇馬颱風朝琉球移動　周四、五「最接近台灣」北東恐變天

桃園4.6億停車場「立中柱就破」！民眾看洞傻眼…市府回應讓網怒了

一周天氣出爐！「利奇馬」可能增強成中颱　周四五最接近...北東變天

多維TW／陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

老師帶去郊遊卻淹死！　傳言遇害女高中生每年都會回來

快訊／IG、臉書再當機！限時動態「紅光卡死」故障　網全哀號了

快訊／無人機再衝機場！松山機場20：05緊急關場…至少4航班延誤

酒後代駕8月起大降價！北北基桃「最低330元」　收費標準一次看

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

豪宅開箱！中台灣唯一「國美晴空II」全棟一層一戶　打造專屬豪邸

搭機注意！香港大罷工170航班取消　5日最新「台港航班異動」

利奇馬恐變中度颱風！不排除直撲台灣周四五影響　吳德榮：威脅大增

利奇馬颱風朝琉球移動　周四、五「最接近台灣」北東恐變天

桃園4.6億停車場「立中柱就破」！民眾看洞傻眼…市府回應讓網怒了

一周天氣出爐！「利奇馬」可能增強成中颱　周四五最接近...北東變天

多維TW／陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

老師帶去郊遊卻淹死！　傳言遇害女高中生每年都會回來

快訊／IG、臉書再當機！限時動態「紅光卡死」故障　網全哀號了

快訊／無人機再衝機場！松山機場20：05緊急關場…至少4航班延誤

酒後代駕8月起大降價！北北基桃「最低330元」　收費標準一次看

蛇小心爛桃花！12生肖「本週運勢」曝...馬熬過這星期解脫

出海與不出海 ？　過來人用一篇故事告訴你解答

打球之餘遊安平 劍獅盃棒球賽圓滿落幕

暑假來去南投輕旅行！必吃阿婆茶葉蛋、異國巧克力冰淇淋　就連伴手禮都有

日韓貿易戰衝擊全球科技鏈　台股表現疲弱開盤跌21點

新加坡2千坪豪宅創紀錄「52億天價成交」　傳買家是臉書創辦人

搭機注意！香港大罷工170航班取消　5日最新「台港航班異動」

竹科技術員「臉書網釣」　爸爸崩潰...小四女手機竟有自拍裸照　

埃及首都開羅癌症機構外爆炸…17死32傷　火勢強烈民眾竄逃

香港「三罷」癱瘓交通！示威者擋車門...多個地鐵站關閉、路上塞爆

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　..

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼..

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

一周天氣出爐！「利奇馬」恐成中..

停車場立中柱就破！桃市府回應讓..

「一高一矮」半夜拖鐵鍊！嬤對孫..

快訊／IG、臉書再當機！網全哀..

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

保全擋人車可罰6000　社區群..

老師帶郊遊卻淹死！遇害女高生每..

長腿版黃捷「絲襪OL套裝」無辜..

淚灑關東橋！新兵見伙食「能活到..

媽堅持要女兒辦婚禮　意外被釣出..

利奇馬朝琉球移動　周四、五變天

更多熱門

相關新聞

香港大罷工第一波！170航班取消

香港民眾在5日發起「三罷」運動（罷工、罷課、罷市），第一波影響從航空業開始，今日早晨，大批機場機組人員、地勤、飛機維修員集體請病假，就連民航處航空交通管制員也加入響應活動。截至今晨4點，已經至少有170航班取消，包含抵港77班，離港93班，大多是國泰航空及國泰港龍航空的班機。

華航飛洛杉磯、安大略16,740元起

影／陸客自由行受阻衝擊觀光業　旅行業：開放東南亞旅客免簽來台

國安私菸案　北檢約談華膳4員工

私菸「機邊交貨」始於2016馬政府

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

Angelababy素顏現身機場糗了！

香港大罷工第一波！170航班取消

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

轎車上鎖突自燃！阿公目睹2幼孫燒成焦屍

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

一周天氣出爐！「利奇馬」恐成中颱

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面