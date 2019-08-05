誰決定華膳保稅倉庫藏國安私菸　北檢2度提訊吳宗憲查幕後黑手

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦國安私菸案，連續2周約談國安局、華航、華膳涉案人員，釐清團購名單與私菸訂購、取貨流程後，5日一早第2度提訊在押的總統府侍衛室少校吳宗憲，除將確認國安單位趁這次總統蔡英文出訪團購金流外，也要追查當初華膳由誰決定提供保稅倉庫供存私菸。





▲國安局「吳宗憲」被收押超過2周，第2度遭檢察官提訊。（圖／記者劉昌松攝）





▲吳宗憲。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

北檢偵辦私菸案，目前在國安單位部分，共有吳宗憲和另名少校張恒嘉2人收押，另有8名在7月22日企圖開公務貨車載送私菸的司機、押車員被檢察官諭令交保，據了解，吳宗憲檢調在8月2日，已約談4名華膳人員，釐清華膳保稅倉庫停貨流程，追查是誰同意存放私菸，又是誰讓吳宗憲等人把菸運出。

▲北檢偵辦私菸案，8月2日約談華饍員工 。（圖／記者劉昌松攝）

至於華航部分，截至目前已有前空品處副總邱彰信、協理于堯等4人以被告身分遭檢察官諭令交保強制處分，其中于堯原本是以證人身分遭約談，但訊後經檢調比對相關卷證與證人供詞，認定她和她的上級邱彰信疑涉參與開會做出放水決策，讓國安人員無上限購菸，因此改列被告。此外，華航董事長謝世謙，先前遭民眾告發，涉嫌瀆職等罪，現也是他字案被告，可能是下一波遭檢察官傳喚名單。