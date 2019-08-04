「民進黨33年前成立」國安局不知情？　 前特勤打臉：小蔣全知道

記者趙蔡州／綜合報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，3日接受媒體訪問時表示，民進黨當年組黨被國民黨阻礙，希望如今不要這樣對待台灣民眾黨。總統蔡英文3日回應，「民進黨不會做當年國民黨做的事」。不過，早年在蔣經國身邊的國安人員透露，其實前總統蔣經國早就知道有人要組民進黨，只不過沒有反對而已。

有媒體3日問柯文哲，內政部疑似因為台灣民眾黨的名稱，可能會駁回他的組黨申請。柯文哲回答，希望民進黨不要這樣對待台灣民眾黨。對此，蔡英文3日出面回應，「民進黨不會去做當年國民黨做的事情，民主社會，人民都有權利組黨，只要符合申請，主管機關沒有理由也不會干預人民組黨的自由」。

▲總統蔡英文說，「民進黨不會去做當年國民黨做的事情。」（圖／記者葉南州攝）

蔡英文這番回答不僅再打國民黨，也保證柯文哲組黨絕不會有人阻擋。前行政院長游錫堃聽了也特別有感，因為當初民進黨在圓山組黨就是他一手策劃，「我保密到家，大家都不知道，連蔣經國先生都不知道，他有一組人（國安特勤）住在圓山飯店這邊，這邊是全面監控。」

不過，在蔣經國時代負責維安的退役上校李天鐸就反駁，「其實（前總統蔣經國）是知道的，在那個年代他們要組黨，那些人一舉一動幾乎都在掌握中。」他表示，其實蔣經國早清楚民進黨要成立，包含之前開過幾次會、會議上討論了什麼、參加名單有誰、何時要組黨等，全都在掌握中。

▲前行政院長游錫堃。（圖／記者葉南州攝）

李天鐸說，「經國先生是沒有持反對的意見，而且也沒有說……，叫人去把他們抓起來，不然在圓山飯店集會，（國安局）不知道的話，那國安局大概就從局長開始下台了。」

據了解，柯文哲準備籌組的台灣民眾黨，創黨籌備大會將於8月6日舉行，屆時究竟會順利或充滿曲折，各界都在密切關注。

▼柯文哲籌組「台灣民眾黨」，創黨籌備大會將於8月6日舉行。（圖／記者李毓康攝）