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俄「獵人」隱形無人機首飛成功　時速最高1400公里

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▲▼「獵人」無人機曝光。（圖／翻攝自俄羅斯Fighter_Bomber Instagram）

▲俄羅斯「獵人」無人機3日完成首飛，此為當時曝光的照片。（圖／翻攝自俄羅斯Fighter_Bomber Instagram，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

俄羅斯國防部近日公布，「獵人-B」（Okhotnik-B）戰鬥無人機（UCAV）已經成功完成首飛，並且在空中停留大約20分鐘，但是並未公布照片。據了解，「獵人」的起飛重量是20噸，時速最高可達到1400公里，採用複合材料和無線電吸收塗層，使得在匿蹤和有效載荷上都有不錯的表現。

據《塔斯社》報導，俄羅斯國防部於3日表示，「根據測試計畫，『獵人』無人機已經完成了首次飛行。第一次飛行是發生在莫斯科時間12點20分，並且持續超過20分鐘。在600公尺的高的機場周圍繞了幾圈後成功著陸。」據了解，這次的首飛是在第929契卡洛夫國家試飛中心（the 929th Chkalov State Flight-Test Center）進行，這裡同時也是蘇-57戰鬥機的測試場。

▲▼「獵人」無人機曝光。（圖／翻攝自俄羅斯Fighter_Bomber Instagram）

▲目前「獵人」無人機的規格都還不清楚。

俄羅斯國防部還透露，「這次的飛行是為了測試起飛和著陸的能力，整個飛行過程都由一名操作員控制。」目前「獵人」無人機的規格仍然是一個秘密，不過從俄羅斯航空發布的照片上來看，它的大小約為中型戰機，重量介於20至25噸之間，作戰範圍為5000公里，最高時速可達1400公里。

這款無人機還大量採用複合材料和無線電吸收塗層，使得在匿蹤和有效載荷上都有不錯的表現。雖然目前仍然不清楚「獵人」所使用的發動機，不過分析指出使用「側衛」（Flanker）戰機家族所用的土星（Saturn）AL-31F發動機的可能性極大；而未來也有可能會選擇現今仍在研發但更強大的AL-41F衍生型發動機，或許還能省下了後燃器。

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關鍵字：獵人無人機,蘇-57,俄羅斯,Okhotnik-B,國際軍武,第929契卡洛夫國家試飛中心

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