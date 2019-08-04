五角大廈贊成在亞洲布署「中程導彈」　希望幾個月內就完成

▲五角大廈贊成在亞洲布署中程導彈。圖為美軍「義勇軍3型」（Minuteman III）飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國國防部長艾思博（Mark Esper）在《中導條約》終止後的第二天表示，他贊成盡快在亞洲部署新的地對地中程導彈，最好還能夠在幾個月內就完成。美國媒體認為，艾思博的評論，可能引發軍備競賽的隱憂，以及與中國關係的緊張。

根據《路透社》報導，艾思博回答是否可能在亞洲布署中程導彈時表示，「是的，我想這麼做」，希望在幾個月內就布署，但是通常需要的時間都會超出預期。但美國國的高級官員指出，布署類似的武器通常都需要幾年的時間。

▲ 美國國防部防長艾思博（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）



8月2日，《中導條約》失效。美國在2019年初宣佈單方面退出《中導條約》，理由是俄羅斯長期違反條約規定。莫斯科駁斥了所有指責。

美國在接下來幾周，預計將會試射幾款對地巡弋飛彈，在11月五角大廈則會試射一種中程導彈，這些試射的武器都是常規武器，不是核武。

《中導條約》全稱《美蘇消除兩國中程導彈和中短程導彈條約》，1987年12月8日由美國總統雷根和蘇聯領導人戈爾巴契夫在華盛頓簽署。條約禁止雙方試驗、生產和部署射程500至5500公里的陸基巡弋導彈和彈道飛彈，但對海基和空基的巡弋飛彈和彈道飛彈並沒有做出限制。條約1991年5月全面執行。