日韓貿易戰延伸到軍事！南韓祭終止「軍事情報共享」反制

▲日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

日韓貿易戰不只侷限在經濟制裁的戰爭，影響也延伸到了軍事層面，南韓外交部長康京和2日在泰國出席美日韓三邊會談時已經暗示，可能中斷日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA），作為反制日本的手段，但仍希望與日本有一段冷靜期。

路透社報導，日本昨天把南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，促使首爾當局發出警告，南韓不會再被鄰國日本擊敗，導致兩國貿易爭端升溫。

南韓外交部長康京指出，南韓可能考慮終止秘密軍事情報保護協定（GSOMIA）作為反制措施，這個想法是在泰國曼谷與美國、日本舉行三方外交部長會議時所提出的。

GSOMIA促進日本、南韓與華府的三方情報蒐集，對於首爾和東京處理北韓核武和飛彈威脅至關重要，日韓在2016年簽署的這項情報共享協定，雖然每年會自動延長，但只要在當年8月24日前通知對方，就能終止協定。

康京在曼谷舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊告訴記者，「GSOMIA在三方安全合作扮演相當重要一環，我們已明確表達自身立場，我們處在所有選項都能搬上檯面的情況。」

▲日韓外長拒絕握手，蓬佩奧尷尬站中間。（圖／路透）



《韓聯社》報導，康京和強調GSOMIA重要性的目的除敦促日本撤回報復措施以外，同時也希望美國能夠為了維持美日韓間的互利互助，積極出面協助說服日本。南韓政府高層透露，蓬佩奧對康京和的發言並無立即反應。但美國將日韓視為重要的同盟國，為應對北韓核武等議題，希望維持GSOMIA。

日本與南韓因「二戰徵用工」爭議對立，所以採取「經濟報復」措施，以基於「安全保障的適當的出口管理」對南韓管制輸出包括，用於半導體清洗的「氟化氫」、用於智慧手機顯示螢幕的「氟化聚酰亞胺」和塗覆在半導體基板上的感光劑「光刻膠」這3種材料，這些都是屬於南韓半導體產業的上游核心原料，導致南韓的外貿因此大受打擊。

日本執政黨自民黨代理幹事長萩生田光BS富士電視台節目更聲稱，因為半導體材料有可能經由南韓被北韓用於化學武器開發，因此要加強限制。

美國電子業對於日韓貿易戰也感到十分憂慮，7月時曾發表公開信敦促兩國讓事件盡快落幕，還特別警告此舉將令日本「自食其果」，不透明、單方面的出口限制等政策變化，可能會導致供應鏈崩潰、發貨延遲等，從長遠來看，不僅對本國國內，也會對在外國經營工廠的企業和勞動者產生長期的負面影響。