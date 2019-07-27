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海巡無人機鷹眼取締不法　守護海洋漁業資源

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▲南部分署第11岸巡隊無人機區隊，在台南市安平外約0.8浬發現1艘漁筏疑似違規投放籠具作業，立即調派臨空蒐證，成功查處違規作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部分署第11岸巡隊無人機區隊，在台南市安平外約0.8浬發現1艘漁筏疑似違規投放籠具作業，立即調派臨空蒐證，成功查處違規作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊，於7月26日接獲第六巡防區指揮部通報，台南市安平外約0.8浬1艘漁筏疑似違規投放籠具作業，立即調派無人機區隊臨空蒐證，成功查處違規作業之漁筏，全案依違反漁業法函送主管機關裁處。

7月26日上午8時許，第六巡防區指揮部雷達通報，一艘籠具漁船「昇」字號在台南市安平外0.8浬疑似有近岸違規施放籠具作業情形，馬上通報第11岸巡隊UAV無人機區隊，當時無人機隊小組正於安平觀夕平台實施訓練，接獲通報便評估現場天候、海象狀況後，即派遣無人機前往該海域查看，發現該船違規於0.8浬內施放籠具作業中，並實施臨空蒐證，查獲正在違規施放籠具作業之事證，近日再次運用無人機機動、迅速特性，成功取締漁船違規，後續全案依違反漁業法第44條第1項第4款函送主管機關裁罰。

▲南部分署第11岸巡隊無人機區隊，在台南市安平外約0.8浬發現1艘漁筏疑似違規投放籠具作業，立即調派臨空蒐證，成功查處違規作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第11岸巡隊UAV無人機區隊自成立以來，迄今已成功查獲10起漁船違規作業案件，函送台南市政府漁業主管機關裁罰，已裁罰新臺幣3至15萬元不等之罰鍰。

南部分署第11岸巡隊表示，UAV無人機區隊再立功，發揮機動及優質蒐證特性，協助打擊海上違規拖網作業漁船，積極保育海洋生態與維護海洋資源，另呼籲民眾如有需要或發現不法，可撥打118專線，海巡署將迅速予以處理。

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關鍵字：海巡,無人機,鷹眼,海洋,漁業資源

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