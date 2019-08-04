不拖了！南韓最快月中舉行「獨島防禦演習」　回敬日本經濟報復

▲ 獨島（日本稱竹島）目前由南韓政府實際控制，但兩國皆宣稱最早探勘該島。（圖／南韓國防部）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起的日韓貿易戰火延燒到軍事領域，南韓《中央日報》4日援引多名政府及軍方消息人士說法指出，軍方決定不再拖延已經推遲許久的日韓爭議島嶼「獨島」（日本稱竹島）防禦演習，最快本月中旬就會舉行。

《中央日報》報導，韓軍過去每年上半年及下半年各舉行一次陸海空軍同參的獨島防禦演習，2018年在6月18至19日及12月13至14日舉行。軍方今年原定6月中演習，考慮到日韓關係惡化而決定延後，也持續商討適當的時機以舉行演習。有鑑於日本2日將南韓自貿易優惠待遇白名單中剔除，南韓政府及軍方認為，演習不宜再延後。

政府消息人士表示，由於日本祭出第二輪報復措施，政府正討論是否有必要延長韓日《軍事情報保護協定》（GSOMIA）；而獨島防禦演習也與此問題有關，目前正在商討時機。過去南韓每次舉行獨島防禦演習，日本都會表達抗議，再加上近來的貿易爭端，此次日方的反彈預料將更加激烈。

報導指出，貿易戰越演越烈之際，選在8月中舉行獨島防禦演習將暗藏許多對日本的訊息。8月15日是1945年二戰勝利紀念日，也是紀念南韓脫離日本殖民統治的光復節，對民眾來說意義重大；決定是否延長GSOMIA的死限則是本月24日。