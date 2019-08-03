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指導試射新型火箭炮！金正恩「抽菸燦笑」超滿意　韓軍又搞錯惹議

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▲▼北韓2日在金正恩主導之下發射飛行物。（圖／朝鮮中央電視台）

▲ 金正恩2日親自指導試射。（圖／朝鮮中央電視台）

記者陳宛貞／編譯

北韓在短短一周內接連3次無預警發射武器，官媒《朝中社》3日報導，2日在領導人金正恩的指導之下試射「新型大口徑可控型火箭炮」，但南韓及美國軍方2日皆研判為短程彈道飛彈。若《朝中社》報導屬實，這已經是韓美軍方第2次誤將火箭炮誤判為飛彈，再度掀起外界憂慮。

《朝中社》今日稍早指出，「金正恩同志8月2日凌晨再度指導新開發的大口徑可控型火箭炮試射」。此次試射旨在檢閱大口徑可控型火箭炮的控高飛行性能、軌道可控性及目標命中率，試射後金正恩對其控高水平飛行性能、軌道變則能力、目標命中率、彈頭爆炸威力都相當滿意，大讚國防科學部門指導幹部、科學家、技師及勞工。

▲▼北韓2日在金正恩主導之下發射飛行物。（圖／朝鮮中央電視台）

▲▼ 金正恩手中夾著一根菸，對試射成果相當滿意。（圖／朝鮮中央電視台）

▲▼北韓2日在金正恩主導之下發射飛行物。（圖／朝鮮中央電視台）

針對此次試射，南韓聯合參謀本部2日宣布，「北韓2日在咸鏡南道永興郡一代向東海（日本海）發射2枚不明短程發射體」，雖未斷言為彈道飛彈，仍認為其與北韓7月31日發射的短程彈道飛彈相似。

韓軍2日分析，2枚發射體飛行速度為6.9馬赫。專家說明，火箭炮難以達到這麼快的速度，因此推論可能是短程彈道飛彈。

南韓軍方將北韓7月31日射出的發射體定調為短程彈道飛彈，現也認為2日的發射體是飛彈的可能性很高。但《朝中社》接連2次都報導為新型大口徑可控型火箭炮，再度引發對韓軍蒐集情報及研判能力的質疑聲浪。 

▲▼北韓2日在金正恩主導之下發射飛行物。（圖／朝鮮中央電視台）

▲▼北韓官媒公開照片時特意打上馬賽克。（圖／朝鮮中央電視台）

▲▼北韓2日在金正恩主導之下發射飛行物。（圖／朝鮮中央電視台）

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關鍵字：北韓試射,金正恩,大口徑可控型火箭炮,國際軍武,日韓要聞

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