六代機原型！俄「獵人」隱形無人機曝光　時速可達1千km

▲「獵人」無人機高清照近日在網路上流傳。（圖／翻攝自俄羅斯Fighter_Bomber Instagram，下同）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯最先進的重型無人機「獵人」（Okhotnik）近期首次亮相，專家分析，俄國研發「獵人」的消息不斷傳出，如今它的照片出現在網路上，距離試飛的日子應該不遠。俄國防工業消息人士則透露，「獵人」將成為第六代戰機原型，預計承擔空對空任務，目前已知該款無人機起飛重量為20噸，航速則是高次音速。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，「獵人」照片首先被發佈在俄羅斯航空網站上，從照片來看，它的大小類似中型戰機，雖然機身較短但翼展卻長得多，平坦的飛翼設計就像美軍的B-2「幽靈」（Spirit）轟炸機；大致上來看，「獵人」像是諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）的X-47B，而X-47B約38英尺長（約12公尺），翼展則是62英尺（約19公尺）。

《塔斯社》曾指出，「獵人」重量約20噸，採飛翼佈局，最高時速可達1000公里，主要用於突襲敵方指揮中心及防空系統核心等；另外，這款無人機還大量採用複合材料和無線電吸收塗層，這讓它的有效載荷與匿蹤能力都有不錯表現，不過考慮到美國X-47B因技術不成熟而無法服役，所以也不排除「獵人」只是為了進行某種特定技術而製造的試驗機。

分析指出，雖然目前還不清楚「獵人」所用的發動機，不過「側衛」（Flanker）戰機家族所用的土星（Saturn）AL-31F發動機會是較為可能的選擇，未來它也可能使用更強大、現在研發的AL-41F衍生型發動機，這樣連後燃器或許都能省了。

俄國軍事專家巴拉涅茨表示，俄方現階段已經有能力研發輕型和中型無人機，目前的攻關難點就集中在重型無人機上；由於這種無人機能配備導彈等打擊武器，它的服役將大幅提高俄軍的作戰能力。