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解放軍派10多架戰機！「翔龍無人機」首次海空聯合監控美軍艦航經台海

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▲▼翔龍無人機。（圖／翻攝微博）

▲翔龍無人機。（圖／翻攝微博）

記者邱茀濱／綜合報導

美國海軍「安提坦號」（USS Antietam）25日航經台灣海峽，引來解放軍出動海、空軍來監控，包括「殲-11戰機」、「蘇-30戰機」、「翔龍無人機」及「東海艦隊軍艦」。據了解，安提坦號在台海航行的9個小時內，解放軍戰機就持續出動10多架來監視。

▲▼美軍軍艦安提坦號（USS Antietam）。（圖／翻攝自臉書／USS Antietam）

▲美軍艦安提坦號（USS Antietam）。（圖／翻攝自臉書／USS Antietam）

大陸24日上午才發表「國防白皮書」，不到8個小時後，美國軍艦「安提坦號」就駛入了台灣海峽，因此備受關注。不過，美國海軍第7艦隊發言人杜斯（Clay Doss）在聲明中表示，「軍艦通過台灣海峽顯示了美國對於自由、開放的印度太平洋承諾，美國海軍將會於任何國際法允許之處，繼續飛行、航行和執行任務。」

▲▼解放軍西部戰區空軍「霧都雄鷹」旅的殲-11和蘇-27UBK編隊突防。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲解放軍殲-11和蘇-27UBK。（圖／翻攝自新浪軍事）

據媒體報導，在「安提坦號」接近台灣海峽南端的「台灣灘」水域後，就向東走靠海峽中線以東的航線，而這時就由解放軍的「南海艦隊」交由「東海艦隊」來持續監控。

▲▼中國空軍蘇-30MKK戰機。（圖／翻攝自中國空軍）

▲解放軍蘇-30MKK戰機。（圖／翻攝自中國空軍）

到了晚上，解放軍首先出動「殲-11」，並升空到海峽中線西側空域警戒，才發現美軍的「MH-60」反潛直升機飛在海峽中線以西的空域，接著才換「蘇-30」來接替空中警戒。此外，「安提坦號」在台海航行的9個小時內，解放軍就持續出動10多架戰機來監視，其中還包括「翔龍無人機」。

▲▼翔龍無人機。（圖／翻攝維基百科）

▲翔龍無人機。（圖／翻攝維基百科）

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關鍵字：殲-11,蘇-30,翔龍無人機,解放軍,美國海軍,安提坦號,USS Antietam,MH-60反潛直升機,台灣海峽,大陸軍武,國際軍武

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