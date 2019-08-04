貴州轉身／從「沒有通電」到觀光勝地　花茂村5年改寫貧困命運

▲貴州遵義花茂村。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／貴州遵義報導

位於貴州遵義市播州區楓香鎮東北部的花茂村，總面積9.8平方公里，是一個典型貧困村，全村不到5000人，外出務工人數近半，直到大約5年前，隨著當地交通建設改善，民眾開始將傳統農業結合觀光旅遊，並建立了公司化經營的雛型，加上政府扶貧政策，逐漸有早年外出的青壯年選擇回村打拼，改寫了村子的命運。

張勝迪是花茂村一家創意文化商店的業者，她家從外公外婆那輩開始便是花茂村本地人，「以前這裡進來要走一個多小時的」她回憶自己小時候的家鄉，沒有通電，用煤油燈照明，連吃一塊肉都是珍貴的享受。

從小聽著茅台酒故事長大的她，立志要到更發達的地方去，於是她隨著丈夫來到了仁懷，花了19年的時間釀酒，並跟隨身為公務員的丈夫到各地從事扶貧工作。

▲貴州花茂村民張勝迪。（圖／記者馬叔安攝）



她在2015年10月受到鄉愁的驅使，加上花茂村經濟逐漸有所起色，張勝迪決定回到故鄉發展，成為最早一批從外地回來的當地青年企業家之一，她在花茂村推廣並改良古法造紙藝術，並研發出具有當地特色的「花茂酒」，逐漸打響了名號，不但有許多本地人來加入她的行列，還有外地人來學習她的經驗。

▲貴州遵義花茂村。（圖／記者馬叔安攝）

張勝迪與花茂村都是貴州近年來「扶貧」建設的縮影之一，這座位在中國大陸西南的省份，有92.5%的面積為山地和丘陵，也是大陸全國唯一沒有平原支撐的省份，這裡的經濟發展曾經長期居於大陸省後段班，但在近五年來，在大陸當局「大扶貧、大生態、大數據」的方針下，這裡的GDP成長率在2018年以9.1%名列大陸全國首位，2019上半年也達9%，2012年至2018年，貴州經濟年均增長11.6%。

「再好的農村，也需要有人回來種地」張勝迪說，自己小時候連蘋果長甚麼樣都不知道。如今的花茂村的人均年收入從2012年的人民幣6478元，增加到2018年的17456元，也在2019年7月28日入選大陸首批全國鄉村旅遊重點村，擺脫了過去「荒茅田」的稱呼，向世人展現其全新的面貌。