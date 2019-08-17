陸31省份上半年GDP出爐　榜首廣東獨霸「5兆俱樂部」

▲廣東省。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸31個省份上半年GDP數據全部出爐，在總量方面，廣東上半年首超5萬億（人民幣，下同，以下稱兆），明列第一。江蘇、山東分列二、三位。在GDP增速方面，16省份上半年GDP增速超過大陸全國，雲南以9.2%增速排名第一，吉林以2%增速敬陪末座。

《中新社》報導，從經濟總量來看，前3強廣東、江蘇、山東繼續以明顯的優勢領先，其中廣東上半年GDP總量為50501.17億元，江蘇省為48582.66億元，山東為41823.31億元，廣東省上半年GDP首次突破5兆元，是上半年「5兆GDP俱樂部」的唯一成員。

此外，江蘇、山東是上半年「4兆GDP俱樂部」的僅有的兩個成員，第4名浙江省上半年GDP總量為28256.33億元。在增速情況方面，雲南上半年GDP增速為9.2%，居大陸全國第一位；而貴州以9.0%的增速位列第二名，吉林上半年GDP增速為2%，排名大陸全國末位。

▲貴州上半年GDP增速9.0%的增速位列大陸全國第二名，圖為省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

在31個省份中，16省份上半年GDP增速跑贏了大陸全國增速，包括雲南、西藏、貴州、江西、福建、湖北、安徽、四川、河南、湖南、山西、浙江、河北、廣東、江蘇、寧夏。