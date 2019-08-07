貴州轉身／向台灣取經！貴州發展精緻農業克服「地無三里平」

▲貴州引入台灣精緻農業技術。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／貴州湄潭、凱里報導

貴州傳統的農業以茶、菸為主，其中位在該省北部的湄潭縣素有「茶城」之號，這裡有世界上連片面積最大的「茶海」，全省第一的茶產業也成為了該縣「脫貧」工作的關鍵動力。而近年來隨著台灣人才的西進，新式的栽種技術的引進，也開展了貴州農業往精緻化發展的新選擇。

站在湄潭縣「茶海」中央的觀海樓上，四周40000畝的茶園沿著地形往遠方的山頭蔓延，幾乎看不見盡頭，這裡早在1939年，就創立了中國第一個茶葉科研機構。

▲貴州湄潭茶海。（圖／記者馬叔安攝）

湄潭縣茶產業發展中心副主任羅睿表示，如今隨著當地政策引領、資金扶持、技術培訓當地茶業，湄潭縣茶農的收入從一畝不到人民幣1000元，成長為現在已到5、6千元，這些年通過茶產業脫貧的有5304戶，17800人。

▲茶葉是貴州湄潭的著名農產品。（圖／記者馬叔安攝）

高海拔、低緯度、寡日照、多雲霧的天然環境，為湄潭的茶葉種植提供了先天的條件，而在近年來當地農業轉型的過程中，台灣企業引進的技術，扮演了關鍵性的角色。

位於貴州省黔東南州凱里市的「雲谷田園」生態農業觀光公園，是當地的「台灣農業科技示範園」。其官網介紹，該園區引進台灣現代「精緻農業」發展理念，形成以台灣高端天然果蔬生產、銷售為一體的全產業鏈運營模式。

▲貴州採用離土種植技術栽種的台灣小番茄。（圖／記者馬叔安攝）

走在佔地500畝的一期園區，其中的大棚中種植的方式與方法，都是來自台灣南投的技術總監所管控，有別於茶葉等傳統作物的大規模耕作，這裡的種植方式主打精緻路線。

在「台灣水果小番茄」專屬的棚內，結實壘壘的番茄樹下，泥土由一個盆型的裝置盛裝，懸空於地表數公分之高，當地工作人員介紹，這種「離土種植」的方式，可以避免害蟲從土層內反覆侵蝕作物。

▲貴州離土種植的台灣小番茄。（圖／記者馬叔安攝）

「台灣的主管告訴我們，照顧莊稼就和照顧人一樣，你關心他，他就給你回報」園區的解說人員表示，在他的眼中，台灣的專業農民對自己的職業更加愛好與執著，也正是這樣的態度，伴隨著所帶來的技術，讓「地無三里平」的貴州，找到農業發展的新方向。

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