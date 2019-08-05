貴州轉身／正安吉他年產值67億世界最大！當地人：城市變亮了

▲貴州正安縣吉他廠內的展示區。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／貴州正安報導

位於貴州省北端的正安縣，在本世紀初開始發展吉他生產業，如今已成為全球最大的吉他生產基地，年產值超過15億元人民幣（約新台幣67億元），這項產業的蓬勃發展不僅改變了當地的街景，也讓正安實現了從工業生產到製造、文化和旅遊三位一體的產業升級。

鄭傳玖在自己的廠房後方空地升起一把熊熊烈火，一旁的員工早已將成堆的吉他運來，在鄭傳玖的眼中，這些都是必須立刻銷毀的瑕疵品，他親自檢驗每一把吉他的缺失之處後，順手一扔，十幾把剛完成不久的吉他轉眼被熊熊大火吞噬。

▲鄭傳玖（深藍衣者）將有瑕疵的吉他燒毀。（圖／記者馬叔安攝）

「老闆，這些都是你的心血耶」在一旁的記者呼喚道。「沒辦法，不能讓這些瑕疵品賣到消費者手上」鄭傳玖說道，反手將另一把吉他送入火海。

鄭傳玖是當地人，在90年代中葉在廣東和浙江等地的工廠打工，習得了製作及他的手藝，打拼了18年後，與老鄉一起創辦了吉他廠，到了2013年，貴州建設經濟園區，縣裡有領導到廣州招商，鄭傳玖決定回故鄉發展，成為正安當地最早建立的吉他廠之一。

▲鄭傳玖拿著自己廠區生產的吉他。（圖／記者馬叔安攝）



鄭傳玖說，正安當地沒有適合的木頭，做吉他的原材料主要靠進口，唯一優勢是人工多，他在2013年回來時，還沒有高速公路，直到2015年高速公路才通，他的工廠去年出口56萬把吉他，如今他給世界頂級品牌代工和34個國家合作，公司也從兩百人成長到六百人。

▲貴州正安盛產吉他。（圖／記者馬叔安攝）

孕育出鄭傳玖事業的正安，已經有26家企業陸續進駐吉他產業園，有超過60萬平方米的現代化生產廠房。正安經開區辦公室主任鄒學瑩也是當地人，他說，2013年縣政府經過調研後，決定開展吉他產業，當時當地交通尚且存在限制，直到2016年左右高速公路開通，當地的吉他產業發展日漸上軌道，「吉他產業有後，正安街道變寬、變整潔，城市變亮、高樓變多，到縣城居住的人也多了」。

▲正安街頭的吉他造型路標。（圖／記者馬叔安攝）

鄭傳玖說，他的夢想是做個品牌，唱響世界。如今入駐金開區從事的吉他產業有58家，吉他產業的興起，不僅讓外地人才回流，也讓這種樂器，成為了這座曾經與世隔絕平凡的城市的一張新名片。