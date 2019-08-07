貴州轉身／地質氣溫助攻大數據發展　外地人朝聖成「貴漂」

▲位於貴州貴陽的大陸國家大數據展示中心。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／貴州貴陽報導

貴州以其優良的空氣、涼爽的氣候、充沛的電力、快速的網路和穩定的地質等條件，於2016年被大陸工信部批准為大陸首個大數據中心示範基地，蘋果、IBM、華為、騰訊與鴻海等企業，都選擇將資料中心設於此地，而藉由大數據提供的技術，當地民眾也得以精準把握物流脈動，也催生了「貴漂」現象。

在今年5月剛落成的「國家大數據（貴州）綜合試驗區展示中心」中，一面牆上的螢幕展示著中國大陸的地圖，各省份之間不斷地閃過如同流星般的線條，這是大陸全國的公路物流指數，即時計算著每天的貨運數量和發貨噸位，上頭每一條閃過的「流星」，就是一條新的貨運，整個系統由註冊的160萬名貨主以及150萬名貨車司機的數據所運行。

▲大數據展示中心中的工作人員介紹展示內容。（圖／記者馬叔安攝）

在展場的另一邊的螢幕上，則呈現著貴州各地的貧困戶，可以即時查閱其房產外觀、擁有的車輛、經營的事業等訊息，如有不合常理的情況，系統都會即時顯示，讓扶貧工作人員在第一時間進行查訪。

貴正自從2015年6月17日，大陸國家主席習近平到當地調研時，「貴州發展大數據確實有道理」一席話，確定了該省在這方面建設的方針，並於2016年2月25日獲批建設大陸首個國家大數據綜合實驗區，也在2015年開始連續4次舉辦世界首個大數據主題博覽會「數博會」。

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

大數據產業的興起，催生了「貴漂」現象，意指從外地來到貴州討生活的族群。阿里巴巴發佈的中國大學畢業生流入地排名中，貴州名列大陸全國第7名。此外，根據美國米爾肯研究所發佈的《中國最佳表現城市報告》，貴州省會貴陽超越「北上廣深」等大陸一線城市，名列大陸全國第三。

根據《新華社》報導，到2020年底，貴陽市將全面建成數博大道核心區，成為集貴陽大數據落地生根的重要承載區、貴州大數據融合發展的先行示範區、國家大數據綜合試驗的集中展示區、全球大數據產業發展的合作交流區等功能為一體的「中國數谷」的核心區。

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