貴州轉身／大歌唱出遠古的深情　肇興侗寨藉觀光迎向世界

▲肇興侗寨依水而建。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／貴州黔東南苗族侗族自治州報導

貴州的少數民族人口總量在大陸全國排第4，佔全省人口的3成以上，位在黔東南苗族侗族自治州的「肇興侗寨」，是大陸全國最大的侗族村寨之一，這裡保存了完整的侗族鼓樓等傳統建築，以及侗族大歌等傳統藝術，隨著近年來當地旅遊業的開發，也逐漸有青年族人回到寨中工作。

穿上傳統服裝，帶著銀飾頭冠，擔任導遊的侗族少女即席唱出一段侗族大歌中的「敬酒歌」，這是她們族人在宴請外地來賓時吟唱的曲調，歌詞大意為對來賓的歡迎。大歌是侗族民間多聲部合唱音樂的總稱，沒有指揮、伴奏和固定曲譜，且具有多聲部的特徵，先後被列入中國非物質文化遺產和人類非物質文化遺產名錄。

▲擔任導遊的侗族女子。（圖／記者馬叔安攝）

肇興侗寨人口約6000人，在當地人的帶領下，《ETtoday新聞雲》記者來到了寨中的「信團鼓樓」，「團」是侗族傳統的行政單位，「鼓樓」則是侗族城寨中的公共集會場所，直到今天，鼓樓下方依舊放著一台電視機，許多族人聚集觀賞或聊天，還有侗族青年男女現場彈奏起樂器，對唱起古老的情歌，就連一旁經過的垃圾車，也播放著侗族大歌的樂曲。

▲侗族鼓樓。（圖／記者馬叔安攝）

侗族在近年的發展和當地的交通建設與觀光事業發展休戚與共，一名在當地擔任導遊的80後的侗族青年女子說，自己從小生長在肇興附近的山寨中，早年在本地學府中攻讀臨床醫學，隨著當地交通建設越發完善，遊客越來越多，她於是在2015年來到肇興侗寨從事旅遊業，希望讓更多外地人認識她熱愛的侗族文化。

▲肇興侗寨夜景。（圖／記者馬叔安攝）

根據大陸在2010年的人口普查，貴州為侗族人口第一大省份，有侗族1628568人，佔侗族人口的55.01%，以及貴州少數民族人口的12.21%，全省人口的4.62%，侗族是次於漢、苗與布依族，名列貴州第四大民族。

如今的肇興侗寨，依水而建的樓房依舊保持著傳統的形制，一樓是五光十色的招牌與商鋪，以上的樓層則能看到族人的居住空間。擔任導遊的族人表示，自己傳統文化的傳承，並沒有因為遊人的進入而受到影響，只希望更多的外地人來到自己的家鄉，感受它獨特的魅力。

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