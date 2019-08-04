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華聞快遞／重慶計畫2020年建設3萬個5G基地台　2022年實現主城區全覆蓋

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▲▼5G。（圖／CFP）

▲重慶積極推進5G網路建設。（圖／CFP）

《重慶》重慶計畫2020年建設3萬個5G基地台

重慶市通管局指出，重慶正積極推進5G網路建設，力爭打造中國國內領先的5G精品網路，推動5G應用在各大行業落地，計劃到2022年，重慶主城區有望實現5G網路全覆蓋。（新華網）

《甘肅》甘肅減稅降費普惠民眾　上半年近150萬人免繳個稅

甘肅省稅務局副局長趙應堂2日表示，上半年，申報繳納個人所得稅的個人100%享受到個人所得稅改革減稅紅利，147.6萬人無需再繳納個人所得稅。（中新社）

《廣西》南寧海關積極推進減稅降費政策　幫助優化營商環境

南寧海關指出，該關積極落實自今年4月1日起國家大幅下調進口增值稅稅率等政策，據統計至7月31日，南寧關區共接受進口降稅報關單58063票，減徵稅款17.33億元（人民幣），確實為進口企業減輕稅負壓力，有利於促進降稅貨物進口量的增長。（人民網）

《海南》上半年海南出入境人數再創新高　年增率增長18%

海口出入境邊防檢查總站指出，海南省上半年出入境人數再創新高，出入境人員135.9萬餘人次，比去年同期增長18%；出入境交通運輸工具1.1萬餘架、艘次，比去年同期增長17%；查處違法違規人員173人。（中新社）

▼海南海口世紀大橋。（圖／CFP）

▲海南海口世紀大橋。（圖／CFP）

《北京》出口企業退稅「單一窗口」辦理　北京提升跨境貿易便利化

8月1日，北京市在中國率先實現中國國際貿易「單一窗口」標準版出口退稅功能全面覆蓋出口企業，進一步加快退稅進度，提升跨境貿易便利化。（中新社）

《浙江》浙江工業研發投入加大　四大行業加快自主創新

據浙江省統計局日前發布的最新數據，上半年全省規模以上工業研發費用同比增長19.9%，研發費用相當於營業收入的比例為2.0%，比上年同期提高0.3個百分點。（中新社）

《北京》中電聯：預計下半年全國電力供需總體平衡

中國電力企業聯合會近日發布報告稱，下半年中國電力供需總體平衡，部分地區電力供需偏緊，預計全年全社會用電量同比增長5.5%左右。（新華網）

《安徽》安徽：年底前公租房「配租使用率」提升到97%以上

安徽省住房和城鄉建設廳指出，為了加快解決中低收入群體住房困難，安徽省加大公租房建設和籌集力度，力爭年底前在建政府投資公租房全面達到竣工交付條件，配租使用率達97%以上。（新華網）

▼安徽省。（圖／CFP）

▲▼安徽省。（圖／CFP）

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