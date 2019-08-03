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華聞快遞／近3年最慘！　香港6月零售業總銷貨值大跌6.7％

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▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港零售業總額慘跌。（圖／CFP）

《香港》近3年最慘！香港6月零售業總銷貨值大跌6.7％

香港持續2個月示威遊行不斷，讓零售業陷入嚴酷的寒冬。據香港統計處1日公佈最新數字顯示，6月份零售業銷售數字按年急跌6.7%，除此之外，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌幅高達17.1%、電器挫16.1%、服裝跌8.2%。（新浪財經）

《廣東》第16屆東博會「一帶一路」重點推介會在廣州舉辦

第16屆中國—東盟博覽會「一帶一路」重點國家推介會8月2日在廣州舉辦。廣西壯族自治區人民政府副秘書長楊斌在致辭中表示，廣西當前正全力實施開放帶動戰略，將進一步發揮中國—東盟博覽會、商務與投資峰會的開放平台作用，全力服務中國—東盟合作，以及讓「一帶一路」建設再上新台階。（中新社）

《北京》上半年大陸黃金產量和消費量均下降

中國黃金協會2日數據顯示，今（2019）年上半年，中國原料黃金產量同比下降5.05%，黃金實際消費量下降3.27%。據統計，大陸國內今年上半年原料黃金產量為180.68噸，與2018年同期相比，減產9.60噸，年增率下降5.05%；其中，黃金行業各重點企業集團合計生產礦產金73.11噸，仍然保持年增率3.19%的增長，佔大陸全國礦產金產量的比重達47.51%。（中新社）

《湖北》武漢年內將新開通至大阪集裝箱江海直達航線

武漢在今年年底將新開通至大阪集裝箱江海直達航線。據悉，武漢新港投集團與日本邊行船務代理株式會社簽訂合作協議，中日企業以「華航漢亞1」集裝箱輪首航日本為契機，在船舶代理、航線運營以及貨源組織方面達成合作，共同推進湖北與日本東京及關西地區經貿物流合作。（中新社）

▲華聞快遞／近3年最慘！　香港6月零售業總銷貨值大跌6.7％（圖／中新社）

▲集裝箱貨運碼頭。（示意圖／中新社）

《浙江》浙江三地推進科創大走廊合作　加速長三角一體化

紹興科創大走廊合作推進會暨「第八屆中國創新創業大賽浙江賽區電子信息行業總決賽」2日在浙江紹興召開，杭州城西科創大走廊、寧波甬江科創大走廊、紹興科創大走廊簽署合作協議，旨在推動長三角在創新要素流動方面一體化發展。（中新社）

《甘肅》上半年財政收入增速放緩　稅收連續3個月負增長

甘肅省財政廳副廳長張俊峰2日表示，上半年，甘肅省地方級稅收收入累計304.5億元（人民幣，下同），下降5.8%，增幅比去年同期回落23.4個百分點，稅收增速逐月回落並連續3個月負增長，代表減稅降費效果持續加大。（中新社）

《北京》上半年北京提供共有產權房6.55萬套

北京今年將加大政策性住房供應力度，多渠道建設籌集租賃住房5萬套（間）、政策性產權住房6萬套、竣工各類政策性住房7萬套，優化政策性住房審核分配機制。針對房地產市場調控，北京將堅持「房住不炒」，以穩地價穩房價穩預期為目標，堅決抑制投機投資性需求。（中新社）

《北京》大陸消費規模持續擴大　1952年以來年均增長11.6%

大陸國家統計局2日發布最新一份「新中國成立70週年經濟社會發展成就係列報告」，內容指出，新中國成立以來，消費品市場規模持續擴大，社會消費品零售總額由1952年的277億元，增加到2018年的380987億元，年均增長11.6%。（中新社）

▼大陸消費規模持續擴大。（圖／中新社）

▲華聞快遞／近3年最慘！　香港6月零售業總銷貨值大跌6.7％（圖／中新社）

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關鍵字：華聞快遞,香港,廣東,北京,湖北,甘肅,浙江

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