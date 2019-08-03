華聞快遞／香港工總：美國再加關稅將嚴重打擊香港工業

▲香港。（圖／CFP）

《香港》香港工總：美國再加關稅將嚴重打擊香港工業

美國總統特朗普於當地時間8月1日在推特上表示，將於9月1日起向價值3000億美元的中國貨品徵收10%關稅。對此，香港工業總會（工總）8月2日指出，中美貿易再起波瀾，對兩國甚至全球經濟的負面影響將會加深，亦將嚴重打擊整體香港工業。（中新社）

《遼寧》明年起全省實施統一的城鄉居民醫保制度

2020年1月1日起，遼寧省全面實施統一的城鄉居民醫保制度。近日，省政府下發《關於整合城鄉居民醫療保險制度的實施意見》，決定整合城鎮居民醫療保險和新型農村合作醫療制度，建立完善統一的城鄉居民基本醫療保險和大病保險制度。（新華網）

《深圳》深圳：1200套公租房啟動定向配租

深圳市住房保障署近日發布通告，面向全市為社會提供基本公共服務的公車司機及環衛工人，定向配租1200套公共租賃住房，其中公車司機600套、環衛工人600套。（中新社）

《北京》北京市住建委：堅持房住不炒 堅決抑制投機投資性需求

《北京住房和城鄉建設發展白皮書(2019)》2日正式對外發布。白皮書強調北京要確實推動房地產市場健康發展，堅持「房住不炒」定位，以穩地價穩房價穩預期為目標，堅決抑制投機投資性需求，逐步形成符合本市特點、適應市場規律的房地產調控長效機制。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《貴州》貴陽首台人工影響天氣燃氣炮投入實驗

貴陽市氣象局獲悉，為打破人工影響天氣需申請空域的局限性，特別引進一台燃氣炮展開人工防雹、人工造雨實驗。目前該裝備在清鎮市正式投入運行，這也是貴州省首台燃氣炮。（中新社）

《重慶》重慶已累計發放扶貧小額信貸近60億元

重慶市扶貧辦3日指出，截至今年6月，重慶市已累計發放扶貧小額信貸59.2億元（人民幣），支持貧困戶13.93萬戶次。（中新社）

《廣東》廣州南沙推出77條舉措提升營商環境

廣州市南沙自貿區管委會日前印發實施了《進一步優化提升中國(廣東)自由貿易試驗區廣州南沙新區片區營商環境的工作措施》，提出77條舉措進一步優化提升南沙營商環境，全力打造大灣區營商環境新高地。（中新社）

《重慶》「零距離」體驗未來生活 重慶加速新型智慧城市建設

距離2019智博會開幕還有24天，重慶悅來投資集團指出，今年智博會打造了兩江新區禮嘉智慧體驗園、悅來智慧生活互動體驗區、渝北仙桃數據谷智慧交通及自動駕駛示範區和重慶經開區（南岸區）智谷智能科技體驗區等4個實景體驗場景，讓市民「零距離」體驗未來生活。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）