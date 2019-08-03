　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／香港工總：美國再加關稅將嚴重打擊香港工業

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港。（圖／CFP）

《香港》香港工總：美國再加關稅將嚴重打擊香港工業

美國總統特朗普於當地時間8月1日在推特上表示，將於9月1日起向價值3000億美元的中國貨品徵收10%關稅。對此，香港工業總會（工總）8月2日指出，中美貿易再起波瀾，對兩國甚至全球經濟的負面影響將會加深，亦將嚴重打擊整體香港工業。（中新社）

《遼寧》明年起全省實施統一的城鄉居民醫保制度

2020年1月1日起，遼寧省全面實施統一的城鄉居民醫保制度。近日，省政府下發《關於整合城鄉居民醫療保險制度的實施意見》，決定整合城鎮居民醫療保險和新型農村合作醫療制度，建立完善統一的城鄉居民基本醫療保險和大病保險制度。（新華網）

《深圳》深圳：1200套公租房啟動定向配租

深圳市住房保障署近日發布通告，面向全市為社會提供基本公共服務的公車司機及環衛工人，定向配租1200套公共租賃住房，其中公車司機600套、環衛工人600套。（中新社）

《北京》北京市住建委：堅持房住不炒　堅決抑制投機投資性需求

《北京住房和城鄉建設發展白皮書(2019)》2日正式對外發布。白皮書強調北京要確實推動房地產市場健康發展，堅持「房住不炒」定位，以穩地價穩房價穩預期為目標，堅決抑制投機投資性需求，逐步形成符合本市特點、適應市場規律的房地產調控長效機制。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

《貴州》貴陽首台人工影響天氣燃氣炮投入實驗

貴陽市氣象局獲悉，為打破人工影響天氣需申請空域的局限性，特別引進一台燃氣炮展開人工防雹、人工造雨實驗。目前該裝備在清鎮市正式投入運行，這也是貴州省首台燃氣炮。（中新社）

《重慶》重慶已累計發放扶貧小額信貸近60億元

重慶市扶貧辦3日指出，截至今年6月，重慶市已累計發放扶貧小額信貸59.2億元（人民幣），支持貧困戶13.93萬戶次。（中新社）

《廣東》廣州南沙推出77條舉措提升營商環境

廣州市南沙自貿區管委會日前印發實施了《進一步優化提升中國(廣東)自由貿易試驗區廣州南沙新區片區營商環境的工作措施》，提出77條舉措進一步優化提升南沙營商環境，全力打造大灣區營商環境新高地。（中新社）

《重慶》「零距離」體驗未來生活　重慶加速新型智慧城市建設

距離2019智博會開幕還有24天，重慶悅來投資集團指出，今年智博會打造了兩江新區禮嘉智慧體驗園、悅來智慧生活互動體驗區、渝北仙桃數據谷智慧交通及自動駕駛示範區和重慶經開區（南岸區）智谷智能科技體驗區等4個實景體驗場景，讓市民「零距離」體驗未來生活。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

ET快訊
柱緣沾黏一撮髮！22歲媽「過彎失控」撞鋼樑　1歲女嬰殞命瞬間
犀利趴唱一半　丁噹踩空摔落升降台...傷勢曝光
電費激省！達人曝一招電扇DIY　升級「冷氣爽度」兼驅蚊網驚呆
粉絲要求全滿足！36D網紅「上空用手遮點」正對車道辣照瘋傳

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

影／騎單車過馬路！5歲妹「遭2次重輾」慘死貨車輪下…哥目睹「歪曲四肢」哭崩

影／15歲少女月事從沒來過…醫檢查驚見「暗黑秘密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

影／爸狂碎念「暑假過太廢」…13歲少年爆氣離家出走　回來卻成冰冷浮屍

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

影／20歲女打110叫外賣：我要筷子＋蛋　接線警一聽懂了「10分鐘火速搶救她」

影／月收入300K+有房！他猛追25歲女卻輸給「67K男」…網一看條件秒懂：難怪

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

直擊攤販！烤章魚腳竟是巨魷腳　魷魚腳泡鹼粉「增胖變軟大15%」

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

「旺角再遊行」登場！估10萬人參與　部分店家提早打烊：擔心港警放催淚彈

抓到「偷鳥賊」懸賞2萬！她放大照片認出「化妝老公」...秒衝回家怒揍一頓

華聞快遞／香港工總：美國再加關稅將嚴重打擊香港工業

玩手遊正刺激！外賣員「狂打電話」gank：下來取餐　他當場爆氣拿劍追砍

4萬人參與！香港公務員上街　林鄭出席活動未回應微笑離去

影／女友嫌胖分手！95kg男跨窗想跳下…鄰居「一句話」瞬間救回他　網笑：現實

列警方黑名單！　淘寶集運香港籲勿購黃色頭盔、雨傘….

影／被司機趕下車！2醉女哭喊打滾...互掀衣服「圓渾半球走光」　圍觀路人全看傻

一起做夢！烏鎮戲劇節十月開演　141場好戲台灣作品在列

8月4日香港戒嚴？　陸外交部闢謠：用心險惡，想製造恐慌

出門記得帶傘！高屏等7縣市大雨特報來了　防雷擊、強陣風

陸客團也要砍！ 姚大光：觀光產業變祭品，經濟損失上看千億

詹皇求勝欲不如前？　前騎士總管出面澄清只是擔心

他因性侵11歲小妹入獄　服刑6年遭室友私刑「頭壓馬桶嗆淹到斷氣」

「旺角再遊行」登場！估10萬人參與　部分店家提早打烊：擔心港警放催淚彈

韓國瑜批蔡英文做得一塌糊塗　鄭文燦：廟宇祈福希望國家好

彰化即將進入交通黑暗期　中央路橋6日施工請改道通行

訪視花蓮查賄制暴　徐國勇：國安五法通過選舉亂象有法可管

神扯！長輩把芋頭湯冰到變這樣...　網驚：喝下去保證去投胎

大陸限縮自由行影響經濟　盧秀燕：地方政府只好自已想辦法

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

大陸熱門新聞

目睹父母慘死　6歲兒安慰2歲妹..

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰..

3歲女玩「飛高高」遭天花板吊扇..

用夏天防曬神器！女一脫悲劇變「..

宅男幾年不出門！房間「垃圾、大..

她電梯內被陌生男「死命掐脖22..

女童幫爸媽收衣　翻出窗外墜26..

25歲上班族得胃癌...「真實..

影／哈佛雕像底座遭人塗鴉 繁簡..

「8÷2（2+2）=？」答案是..

反送中「包圍馬鞍山」　警察發射..

2醉女當街哭喊「互掀衣服」....

正妹主播站路邊　秒被狂捅屁股臥..

95kg男被甩想輕生　鄰居超現..

更多熱門

相關新聞

香港6月零售業總銷貨值大跌6.7％

香港持續2個月示威遊行不斷，讓零售業陷入嚴酷的寒冬。據香港統計處公佈最新數字顯示，6月份零售業銷售數字按年急跌6.7%，除此之外，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌幅高達17.1%、電器挫16.1%、服裝跌8.2%。（新浪財經）

港澳台居民「東莞購房」不再受社保個稅限制

華聞快遞／大陸8/1起暫停47城市赴台自由行

華聞快遞／華為上半年營收4013億元人民幣

陸274家房企宣布破產　銀億集團也在內

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

看電影遇渣男　她一瞥…結局完勝

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

AKIRA親自報喜！流利中文驚呆網

電影院陀地位…民俗專家：佔到鬼位

騎士貼車躲陰影　遊覽車廣播一句救了他

陸客夫妻景福宮嗆韓國瑜：亡國佬

聽障女點無糖珍奶　回家一吸驚覺遭惡整

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚睡

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

目睹父母慘死　6歲兒安慰2歲妹別哭

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

更多

最夯影音

更多

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面